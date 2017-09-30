Новый фирменный магазин «Спартака» открылся в центре Москвы

Пресс-служба «Спартака» сообщает об открытии нового фирменного магазина клуба.
Первый магазин, расположенным за пределами территории домашней арены клуба, начал свою работу в одном из торгово-развлекательных центров в самом сердце делового района столицы «Москва-Сити».
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Набиулин
Дзаппакоста
Оздоев
Могилевец
Канунников
Луан
Ньянг
Смолов
+ потрепанные футболки Петковича и Пашалича
Бадштубер
Гарай
Нойштедтер
Набиулин
Дзаппакоста
Оздоев
Могилевец
Канунников
Луан
Ньянг
Смолов
+ потрепанные футболки Петковича и Пашалича