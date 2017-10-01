Глушаков: «Нельзя разбрасываться такими игроками, как Шишкин»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в эфире программы «Звёзды Премьер-Лиги» прокомментировал уход своего бывшего одноклубника по «Локомотиву» Романа Шишкина из стана «железнодорожников»:

«Хорошо, что у меня есть такой друг. Есть кому довериться. В трудную минуту, если есть какие-то проблемы, можно позвонить и просто даже душу открыть. Не всем так позвонишь и расскажешь, какие у тебя проблемы или радостные моменты.

Что касается его ухода из „Локомотива“, то он не понимал, почему в клубе приняли решение расстаться с ним. Это хороший футболист, на тот момент он был вице-капитаном. Я думаю, что такими игроками в любом случае нельзя разбрасываться.

Что ни делается, всё делается к лучшему. Самое главное, что он сейчас играет. Он счастлив в „Краснодаре“».

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