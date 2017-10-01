Венгер: «На „Арсенал“ давило трансферное окно»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер убеждён, что летнее трансферное окно повлияло на неудачный старт «канониров» в этом сезоне:

«Сейчас мы как будто другая команда. Вы видите, как мы играем в футбол. Вы должны иметь единую команду, чтобы делать то, что мы делаем. Трансферное окно оказывало на нас куда большее давление, чем перерывы на международные матчи.

Я связываю наш прогресс с тем, что мы поняли, что мы недостаточно хорошо играем. Тот день (Прим. – разгрома от „Ливерпуля“ 0:4) был особым: это было незадолго до закрытия окна и прямо перед перерывом на матчи сборных. Но в итоге мы остались единой командой и показали это своей игрой на поле».

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