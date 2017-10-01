«Локомотив» - «Динамо»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура Чемпионата России между «Локомотивом» и «Динамо».
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Лысов, Тарасов, И. Денисов, Ант. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Эдер.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, С.Терехов, Темников, Тиам, Самба Соу, Соснин, Луценко, Бечирай.
5 ярчийших матчей «Локомотива» и «Динамо».
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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