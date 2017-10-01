ЦСКА - «Уфа»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Уфой».
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Кучаев, Витиньо, Жамалетдинов.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Сысуев, Игбун.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Но надеюсь не сегодня, удачи и победы ЦСКА!
Но надеюсь не сегодня, удачи и победы ЦСКА!