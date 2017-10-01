5 ярчайших матчей «Локомотива» и «Динамо»

Сегодня «Локомотив» и «Динамо» померятся силами в рамках московского дерби. «Соккер.ру» вспомнил самые выдающие матчи между этими столичными командами.



19 апреля 1995. Кубок России, четвертьфинал

«Локомотив» - «Динамо» - 2:2 (по пенальти 4:5)

Голы: Гарин 25; Дроздов 87 – Куценко 39; Сабитов 60.

Кубок России 1995 года остается единственным трофеем «Динамо» в российской истории, и поход за этим почетным призом получился эпичным, причем за точку отсчету можно взять четвертьфинальную баталию с «Локомотивом». Футбольный сценарист написал захватывающий сюжет для московского дерби: железнодорожники вышли вперед, но «бело-голубым» удалось сравнять счет еще в первом тайме, а на исходе часа игры они вышли вперед и были близки к тому, чтобы выиграть в основное время. Однако характер у семинского «Локомотива» был всегда, и Юрий Дроздов улучил возможность сравнять счет в концовке. Овертайм не принес новых голов, а в серии пенальти динамовцы не промахивались, наградой им послужил выход в полуфинал Кубка России, где с минимальным счетом был переигран «Спартак», а в решающей схватке «Динамо» еще раз ввязалось в лотерейное испытание посредством серии пенальти. Получилось эпично: счет 8:7 по ударам с «точки» против «Ротора». Этот трофей стал последним в тренерской карьере великого Константина Бескова.

Самые захватывающие матчи Кубка России.



7 июля 2004 года. Чемпионат России

«Динамо» - «Локомотив» - 2:4

Голы: Мурыгин 8; Влчек 24 – Евсеев 49; Сычев 59, 82; Паркс 74.

Шикарные камбэки – неотъемлемая часть стиля «Локомотива» при Юрии Семине, уже и в этом сезоне железнодорожники выигрывали, уступая «Спартаку» 0:2 по ходу матча. Неоднократно на такие «возвращения к жизни» в исполнении соперника нарывались и динамовцы. «Локомотив» уже к середине первого тайма «летел» в два мяча, разъяренный Юрий Семин произвел две замены еще в первом тайме, а вскоре после перерыва выпустил форварда из Коста-Рики Уинстона Паркса вместо Джеймса Обиоры, который сам вошел в игру по ходу, но не оправдал ожиданий тренера. Паркс забил сам и ассистировал Сычеву, итого, за второй тайм «Локо» отправил в ворота Романа Березовского четыре безответных мяча и эпично выиграл.



12 марта 2011 года. Чемпионат России

«Локомотив» - «Динамо» - 3:2 ВИДЕО

Голы: Дюрица 4; Бурлак 47; Торбинский 61 – Самедов 90; Кураньи 90+1.

В этой встрече камбэк не состоялся, хотя до настоящего чуда было рукой подать! «Локомотив» открыл счет в начале матча с помощью стандарта, когда отличился Ян Дюрица, в дебюте второго тайма «Динамо» снова пропустило со стандартного положения от другого защитника – Тараса Бурлака, а вскоре добавку для соперника организовал Дмитрий Торбинский. Счет 3:0 и, казалось бы, все настолько ясно с победителем матча, что даже не интересно, однако динамовцы смогли организовать два гола на 90-й минуте и в компенсированное время. А потом была попытка организовать навал, пресеченная «Локомотивом», хотя тут уже нейтральные зрители стали желать динамовцам забить в третий раз, чтобы стать свидетелями невиданного сюжета. «Бело-голубым» не удалось сравнять счет, времени уже совсем не оставалось, но этот матч врезался в память.





25 августа 2012 года. Чемпионат России

«Локомотив» - «Динамо» - 2:3 ВИДЕО

Голы: Майкон 21; Н’Дойе 65 – Кокорин 12; Джуджак 59; Нобоа 68.

Любопытно, что после той встречи в марте 2011 года началась пятиматчевая беспроигрышная серия «Динамо» в матчах с «Локомотивом», причем четырежды «бело-голубые» праздновали успех – 4:1, 1:0, 2:0 и 3:2. Этот летний матч из этой самой обозначенной серии получился самым веселым. Впрочем, здесь еще очень важен контекст. Дело в том, что сезон 2012/2013 «Динамо» начало из рук вон плохо, проиграв во всех пяти стартовых турах, назревал антирекорд чемпионатов России по худшему старту. «Локомотив», напротив, шел в тройке лидеров, были все предпосылки к победе железнодорожников над кризисным противником. Однако «Динамо» под присмотром нового главного тренера – Дан Петреску уже был назначен на должность, но эту игру смотрел с трибуны, отказывалось уступать. Дважды «бело-голубые» выходили вперед, дважды у «Локомотива» находились быстрые ответы в виде своих голов со второго этажа, но третьему голу Кристиана Нобоа подопечные Славена Билича ничего не смогли противопоставить.



2 ноября 2014 года. Чемпионат России

«Локомотив» - «Динамо» - 4:2 ВИДЕО

Голы: Н’Дойе 58; Самедов 60; Касаев 66; Павлюченко 85 – Ионов 37; Джуджак 50.

В сезоне 2015/2016, по итогам которого «Динамо» отправилось в ФНЛ, в этом московском дерби дважды фиксировалась ничья, а вот кампанией раньше «Локомотив» сотворил еще один запоминающийся камбэк в своем фирменном стиле. Голы Ионова в концовке первого тайма и Джуджака вскоре после выхода из раздевалки не смутили железнодорожников. В течение восьми минут футболисты «Локомотива» сумели перевернуть игру с ног на голову, а поздний гол Павлюченко стал контрольным выстрелом. Обратите внимание, что ныне выступающий за «Спартак» Александр Самедов забивал в противостоянии «Динамо» и «Локомотива» за обе команды.