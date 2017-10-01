В поединке 7-го тура английской Премьер-Лиги, «Арсенал» без проблем обыграл «Брайтон»
Лондон, «Эмирейтс»
«Арсенал» – «Брайтон» – 2:0
Голы: Монреаль Начо 16, Айвоби Алекс 54,
«Арсенал»: Чех, Холдинг, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Джака, Рэмзи, Колашинац, Айвоби, Санчес, Ляказетт.
Главный тренер: Арсен Венгер.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бонг, Марч, Стефенс, Проппер, Искьердо, Гросс, Браун.
Главный тренер: Крис Хьютон.
Предупреждения: Гросс Паскаль 17, Даффи Шейн 37.
«Соккер.ру» провел онлайн-трансляцию данного поединка.
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Если по "Арсеналу", то сыграли на расслабоне, легко, что важно, все игроки, вышедшие на замену, могли бы и не выходить, все игравшие старались)) Санчес феерил, жаль, что не забил, Рэмзи бревнил, как обычно, но старался))
Были сумасшедшие удары в штанги с обоих сторон.
Единственное что, и мои коллеги отмечали это, комментаторы что на Матч-ТВ, что на Футбол-1 - это крайние непрофессионалы, откуда их берут? Позорище какое-то.
С хорошим настроением мы ждем следующих матчей)
Если по "Арсеналу", то сыграли на расслабоне, легко, что важно, все игроки, вышедшие на замену, могли бы и не выходить, все игравшие старались)) Санчес феерил, жаль, что не забил, Рэмзи бревнил, как обычно, но старался))
Были сумасшедшие удары в штанги с обоих сторон.
Единственное что, и мои коллеги отмечали это, комментаторы что на Матч-ТВ, что на Футбол-1 - это крайние непрофессионалы, откуда их берут? Позорище какое-то.
С хорошим настроением мы ждем следующих матчей)