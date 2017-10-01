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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 Матч завершен Арсенал 2:0 Брайтон энд Хоув
18:30 сегодня Ньюкасл -:- Ливерпуль
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 сегодня Герта -:- Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
17:15 сегодня Барселона -:- Лас-Пальмас
21:45 сегодня Реал -:- Эспаньол
Италия. Серия А 2017/2018, 7 тур
13:30 Матч завершен Наполи 3:0 Кальяри
16:00 11’ Беневенто 0:0 Интер
16:00 15’ Лацио 0:0 Сассуоло
19:00 сегодня Милан -:- Рома
21:45 сегодня Аталанта -:- Ювентус
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА 0:0 Уфа
16:30 сегодня Локомотив М -:- Динамо М
19:00 сегодня Анжи -:- Зенит
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 сегодня Анже -:- Лион
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«Арсенал» без проблем обыграл «Брайтон»

сегодня, 15:50
АрсеналАрсенал2 : 0Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

В поединке 7-го тура английской Премьер-Лиги, «Арсенал» без проблем обыграл «Брайтон»

Лондон, «Эмирейтс»

«Арсенал» – «Брайтон» – 2:0
Голы: Монреаль Начо 16, Айвоби Алекс 54,

«Арсенал»: Чех, Холдинг, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Джака, Рэмзи, Колашинац, Айвоби, Санчес, Ляказетт.
Главный тренер: Арсен Венгер.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бонг, Марч, Стефенс, Проппер, Искьердо, Гросс, Браун.
Главный тренер: Крис Хьютон.

Предупреждения: Гросс Паскаль 17, Даффи Шейн 37.

«Соккер.ру» провел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Призрак Убитого Енота ответил Emilan__
сегодня в 16:15
Emilan__:
Нужно срочно Озила и Санчеса продавать на зимное трансферное окно, дизморалят они и нет желание играть, надо вместо полученных за них денег купить норм. полузащитника
Вообще-то Санчес отлично играл в этой игре, но, боюсь, он так и так уйдет. А Озила продавать надо, но его никто не купит, нафиг он уже никому не нужен, доходит пешком по полю до конца контракта и уйдет в "Бешикташ" или "Фенербахче", где сбитые летчики доигрывают, и зарплату ему достойную дадут, вон, РВП там 16 миллионов евро в год получает.
Emilan__
сегодня в 16:13
Нужно срочно Озила и Санчеса продавать на зимное трансферное окно, дизморалят они и нет желание играть, надо вместо полученных за них денег купить норм. полузащитника
eaguar
сегодня в 16:11
С победой
kozakovandr
сегодня в 16:09
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - https://vkk.me/спам
Mоnоlo
сегодня в 16:02
Ждем февраль.
starche ответил YRunner
сегодня в 16:01
YRunner:
С победой! Вечером болеем за Ньюкасл.
100%!
starche
сегодня в 16:01
С победой! Канониры оставили хорошее впечатление, победив без особого напряжения.
Призрак Убитого Енота
сегодня в 15:55
Хороший матч и хорошее настроение для болельщиков "Арсенала", да и "Брайтона", пожалуй. Потому что гости достойно сыграли, и создали 3 абсолютно голевых момента, а уж защитники, как могли, выносили мячи из ворот)) Хорошая, боевая команда.

Если по "Арсеналу", то сыграли на расслабоне, легко, что важно, все игроки, вышедшие на замену, могли бы и не выходить, все игравшие старались)) Санчес феерил, жаль, что не забил, Рэмзи бревнил, как обычно, но старался))

Были сумасшедшие удары в штанги с обоих сторон.

Единственное что, и мои коллеги отмечали это, комментаторы что на Матч-ТВ, что на Футбол-1 - это крайние непрофессионалы, откуда их берут? Позорище какое-то.

С хорошим настроением мы ждем следующих матчей)
YRunner
сегодня в 15:53
С победой! Вечером болеем за Ньюкасл.
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