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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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«Наполи» разгромил «Кальяри»

сегодня, 15:17
НаполиНаполи3 : 0КальяриКальяриМатч завершен

В поединке 7-го тура Серии А «Наполи» разгромил «Кальяри», попутно побив клубный рекорд.

Неаполь, стадион «Сан-Паоло» 

«Наполи» – «Кальяри» – 3:0 (2:0)
Голы: Гамшик 4, Мертенс 40 (пен), Кулибали 47.

«Наполи»: Рейна, Кулибали, Хисай, Альбиоль, Гулам (Руй 87), Жоржиньо, Гамшик, Инсинье, Аллан (Уна 78), Кальехон (Рог 71), Мертенс.
Главный тренер: Маурицио Сарри.

«Кальяри»: Краньо, Капуано, Андреолли, Романья, Чигарини (Дейола 56), Падоин, Ионицэ, Барелла, Жоао Педро, Паволетти (Фариас 66), Сау (Дессена 34).
Главный тренер: Массимо Растелли.

Судья: Розарио Абиссо.

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Все комментарии
Великий Государь ответил Nickolai S
сегодня в 16:00
Nickolai S:
Дежурная победа. Рекорд условный, но, тем не менее, приятно.
С победой!
pinturicchio86 ответил YRunner
сегодня в 15:56
YRunner:
Рекорд побили а никому не интересно?
рекорд по 2-3 местам?)))
Nickolai S ответил YRunner
сегодня в 15:54
YRunner:
Рекорд побили а никому не интересно?
Дежурная победа. Рекорд условный, но, тем не менее, приятно.
holms918
сегодня в 15:53
Закономерная победа.
YRunner
сегодня в 15:48
Рекорд побили а никому не интересно?
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