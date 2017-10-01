В поединке 7-го тура Серии А «Наполи» разгромил «Кальяри», попутно побив клубный рекорд.
Неаполь, стадион «Сан-Паоло»
«Наполи» – «Кальяри» – 3:0 (2:0)
Голы: Гамшик 4, Мертенс 40 (пен), Кулибали 47.
«Наполи»: Рейна, Кулибали, Хисай, Альбиоль, Гулам (Руй 87), Жоржиньо, Гамшик, Инсинье, Аллан (Уна 78), Кальехон (Рог 71), Мертенс.
Главный тренер: Маурицио Сарри.
«Кальяри»: Краньо, Капуано, Андреолли, Романья, Чигарини (Дейола 56), Падоин, Ионицэ, Барелла, Жоао Педро, Паволетти (Фариас 66), Сау (Дессена 34).
Главный тренер: Массимо Растелли.
Судья: Розарио Абиссо.
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