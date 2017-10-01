Отец Неймара: «Говорил сыну, что ему следовало остаться в „Барселоне“»

Отец нападающего ПСЖ Неймара заявил, что он советовал своему сыну не покидать «Барселону»:
«Я сомневался до последнего момента. Я говорил ему, что лучшим решением для него будет остаться в „Барселоне“, но он захотел рискнуть.
Было тяжело, но Неймару был нужен этот вызов, и мы поддержали его».
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Чел живет в Париже, лучшем городе мира, играет за один из самых амбициозных и играющих клубов мира, в партнерах у него одни звезды играющие на него, все его боготворят и что главное никто не мешает ему наиграть на ЗМ...
Еще один громадный плюс, то, что в ПСЖ полсостава сб. Бразилии. Что может быть лучше?!
О зарплате ничего не говорю.. Даже мне стыдно.
Все правильно сделал Неймар.
Чел живет в Париже, лучшем городе мира, играет за один из самых амбициозных и играющих клубов мира, в партнерах у него одни звезды играющие на него, все его боготворят и что главное никто не мешает ему наиграть на ЗМ...
Еще один громадный плюс, то, что в ПСЖ полсостава сб. Бразилии. Что может быть лучше?!
О зарплате ничего не говорю.. Даже мне стыдно.
Все правильно сделал Неймар.
Щас бы светила перШпектива АПЛ, а так остается тока прозябать и троллить Кавани))
Щас бы светила перШпектива АПЛ, а так остается тока прозябать и троллить Кавани))