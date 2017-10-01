Отец Неймара: «Говорил сыну, что ему следовало остаться в „Барселоне“»

Отец нападающего ПСЖ Неймара заявил, что он советовал своему сыну не покидать «Барселону»:

«Я сомневался до последнего момента. Я говорил ему, что лучшим решением для него будет остаться в „Барселоне“, но он захотел рискнуть.

Было тяжело, но Неймару был нужен этот вызов, и мы поддержали его».

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