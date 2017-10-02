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ПСЖ заплатит Санчесу 10 млн фунтов, если он подпишет предварительный контракт в январе

сегодня, 11:16

Грядущим летом «Пари Сен-Жермен» рассчитывает заполучить в свои ряды нападающего Алексиса Санчеса как свободного агента. Суть в том, что у чилийца летом подойдет к концу срок контракта с «Арсеналом». Новое соглашение подписано пока что не было.

Парижане в январе хотят заключить с футболистом предварительный контракт, чтобы убедиться, что он не останется в «Арсенале» и не перейдет в любой другой клуб. За это 28-летний игрок получит бонус в размере 10 миллионов фунтов.

Согласно слухам, прошлым летом ПСЖ звал Санчеса к себе и предлагал ему 275 тысяч фунтов в неделю.

Ранее также сообщалось, что форвардом интересуется «Милан».

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Все комментарии
Рауль и Зидан ответил Red_team
сегодня в 12:01
Red_team:
70 с Кавани?! Да ты че? 30-ти летнее дерево... ну 30-40 лимонов евро если срубят - будет успех, все же знают, что он не нужен пэсэжэ и они его сплавляют
За Игуаина 30 летнего 94 отдали , поверь мне множество клубов найдутся, кто захочет подписать
Red_team ответил Рауль и Зидан
сегодня в 12:00
Рауль и Зидан:
Это копейки . Игрок уровня Санчаса сейчас стоит 80-90 . Что такое 10 лямов ? Еще с Кавани где то лямов 70 отобьют
70 с Кавани?! Да ты че? 30-ти летнее дерево... ну 30-40 лимонов евро если срубят - будет успех, все же знают, что он не нужен пэсэжэ и они его сплавляют
Рауль и Зидан ответил Red_team
сегодня в 11:59
Red_team:
10 лямов фунтов сразу в карман и личку в 275 лямов фунтов Санчесу - это ФФП? Ну такое...
Да и то 10 миллионов скорее всего неофициально дадут , эти деньги в конверте придут ))
Nazi
сегодня в 11:58
Это уже бред какой то. Кто то же должен играть справа. Слева итак уже пробка: Неймар, Дракслер, Мбаппе. Куда еще Санчеса. ЦПЗ лучшеб подписали на место ветерана Мотты.
Рауль и Зидан ответил Red_team
сегодня в 11:58
Red_team:
10 лямов фунтов сразу в карман и личку в 275 лямов фунтов Санчесу - это ФФП? Ну такое...
Это копейки . Игрок уровня Санчаса сейчас стоит 80-90 . Что такое 10 лямов ? Еще с Кавани где то лямов 70 отобьют
Red_team ответил ROMA DROGBA
сегодня в 11:58
ROMA DROGBA:
Тогда нужно замариновать Кокорина и отправить в Париж
*загримировать и сказать что это суперфорвард которому Неймар будет бутсы чистить =)
Fuad Samedzadeh ответил la-respect0
сегодня в 11:58
la-respect0:
Есть южноамериканский диалект испанского языка,а не чилийский.Туда и входит твой чилийский)).
Почитай о языках на котором говорят именно чилийцы и все станет на свои места😉
Red_team ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:55
Рауль и Зидан:
Скорее всего Кавани продадут , ибо надо уложится ФФП , а Санчас считай за бесплатно приходит
10 лямов фунтов сразу в карман и личку в 275 лямов фунтов Санчесу - это ФФП? Ну такое...
ROMA DROGBA ответил Red_team
сегодня в 11:55
Red_team:
Для коллекции, пэсэжэ - главные коллекционеры футболистов, не знал?
Тогда нужно замариновать Кокорина и отправить в Париж
Остапчук 67
сегодня в 11:54
По моему, это уже перебор.
Рауль и Зидан ответил Red_team
сегодня в 11:53
Red_team:
Для коллекции, пэсэжэ - главные коллекционеры футболистов, не знал?
Скорее всего Кавани продадут , ибо надо уложится ФФП , а Санчас считай за бесплатно приходит
4ever Ars
сегодня в 11:52
Думаю, Санчес может и поторговаться)) Как минимум, есть еще МС и Бавария)
Red_team ответил ROMA DROGBA
сегодня в 11:50
ROMA DROGBA:
А зачем он им?
Для коллекции, пэсэжэ - главные коллекционеры футболистов, не знал?
Red_team ответил Fuad Samedzadeh
сегодня в 11:50
Fuad Samedzadeh:
Мне кажется начинается плавное сливание Кавани по просьбе Неймара.Вот только не забудьте и переводчика с чилийского подписать,а то Неймаришка опять его не поймет при пробивании штрафных.Санчес по этоому делу мастер.
И Санчес, и Неймар наверняка хорошо знают испанский, так как не один сезон в Барсе поиграли, никакой переводчик не нужен будет
ROMA DROGBA
сегодня в 11:47
А зачем он им?
la-respect0 ответил Fuad Samedzadeh
сегодня в 11:41
Fuad Samedzadeh:
Совершенно верно,Испанский на чилийском диалекте,которые не все испанцы понимают,в Чили есть и другие языки древние,а также к твоему сведению болеее 400000 тыс чилийцев говопят на немецком языке.
Есть южноамериканский диалект испанского языка,а не чилийский.Туда и входит твой чилийский)).
311
сегодня в 11:38
Он и бесплатно подписал бы!)
Fuad Samedzadeh ответил la-respect0
сегодня в 11:33
la-respect0:
Ты хотел сказать с испанского?)
Совершенно верно,Испанский на чилийском диалекте,которые не все испанцы понимают,в Чили есть и другие языки древние,а также к твоему сведению болеее 400000 тыс чилийцев говопят на немецком языке.
ermak6848
сегодня в 11:32
Что ж тоже не плохо ( для подкормки как на рыбалке ) чтобы профи не ушел из клуба.
Igo0rek
сегодня в 11:32
Париж уже совсем оборзел
Maxi_7 ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:29
Рауль и Зидан:
Это наверное слухи , иначе я не пойму где он будет играть
Мбаппе будет играть на своей позиции в центре атаки, Неймар и Санчес - по краям, Кавани вернется в Наполи.
la-respect0 ответил Fuad Samedzadeh
сегодня в 11:27
Fuad Samedzadeh:
Мне кажется начинается плавное сливание Кавани по просьбе Неймара.Вот только не забудьте и переводчика с чилийского подписать,а то Неймаришка опять его не поймет при пробивании штрафных.Санчес по этоому делу мастер.
Ты хотел сказать с испанского?)
Рауль и Зидан
сегодня в 11:24
Это наверное слухи , иначе я не пойму где он будет играть
Fuad Samedzadeh
сегодня в 11:24
Мне кажется начинается плавное сливание Кавани по просьбе Неймара.Вот только не забудьте и переводчика с чилийского подписать,а то Неймаришка опять его не поймет при пробивании штрафных.Санчес по этоому делу мастер.
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