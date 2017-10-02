ПСЖ заплатит Санчесу 10 млн фунтов, если он подпишет предварительный контракт в январе

Грядущим летом «Пари Сен-Жермен» рассчитывает заполучить в свои ряды нападающего Алексиса Санчеса как свободного агента. Суть в том, что у чилийца летом подойдет к концу срок контракта с «Арсеналом». Новое соглашение подписано пока что не было.

Парижане в январе хотят заключить с футболистом предварительный контракт, чтобы убедиться, что он не останется в «Арсенале» и не перейдет в любой другой клуб. За это 28-летний игрок получит бонус в размере 10 миллионов фунтов.

Согласно слухам, прошлым летом ПСЖ звал Санчеса к себе и предлагал ему 275 тысяч фунтов в неделю.

Ранее также сообщалось, что форвардом интересуется «Милан».

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