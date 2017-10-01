«Милан» зимой поборется за Алексиса Санчеса

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес, по слухам, может продолжить карьеру в Серии А.

Сообщается, что в услугах игрока заинтересован «Милан», который готов выложить 75 млн фунтов за чилийца во время зимнего трансферного окна.

Также не исключено, что приобрести Санчеса зимой попробуют ПСЖ и «Манчестер Сити», которые пытались подписать чилийца еще летом.

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