«Барселона» присоединится к забастовке в Каталонии и закроет клуб на один день

«Барселона» официально сообщила, что решено приостановить деятельность клуба на один день. Таким образом, руководство решило присоединиться к всеобщей забастовке организаций в Каталонии.

«„Барселона“ присоединяется к всеобщей забастовке, завтра клуб будет закрыт. Ни одна из команд, включая молодежные, тренироваться не будет», — сообщает пресс-служба клуба.

Накануне состоялся референдум о выходе Каталонии из состава Испании.

В последнем матче Примеры «Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» (3:0).

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