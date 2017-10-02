«Барселона» присоединится к забастовке в Каталонии и закроет клуб на один день

«Барселона» официально сообщила, что решено приостановить деятельность клуба на один день. Таким образом, руководство решило присоединиться к всеобщей забастовке организаций в Каталонии.
«„Барселона“ присоединяется к всеобщей забастовке, завтра клуб будет закрыт. Ни одна из команд, включая молодежные, тренироваться не будет», — сообщает пресс-служба клуба.
Накануне состоялся референдум о выходе Каталонии из состава Испании.
В последнем матче Примеры «Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» (3:0).
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А простые смертные пускай бастуют за свой счёт. Аха-ха))
А простые смертные пускай бастуют за свой счёт. Аха-ха))
Просто они в стороне не могут остаться, их же население их не поймет, вот и показательная забастовка в один день.
Просто они в стороне не могут остаться, их же население их не поймет, вот и показательная забастовка в один день.
Один из Манчестера рассуждает, другой из Катара, третьи только через прессу))0 Агитаторы фиговы)
Один из Манчестера рассуждает, другой из Катара, третьи только через прессу))0 Агитаторы фиговы)