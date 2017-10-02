Некоторые игроки «Баварии» дополнительно тренировались втайне от Анчелотти

Несколько игроков «Баварии» были недовольны тренировками бывшего рулевого команды Карло Анчелотти.

По информации немецких СМИ, Томас Мюллер, Мануэль Нойер и Джером Боатенг обратились к руководству клуба в лице Карла-Хайнца Румменигге и пожаловались на недостаточную, по их мнению, интенсивность тренировок. Также занятиями итальянца был очень недоволен Арьен Роббен.

После этого футболисты, с разрешения Румменигге, стали тренироваться дополнительно. Анчелотти, узнав об этом, запретил тренировки, но игроки стали собираться в другом месте, втайне от тренера. В конце концов, отношения специалиста и футболистов окончательно испортились, и Анчелотти был уволен.

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