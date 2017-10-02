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Некоторые игроки «Баварии» дополнительно тренировались втайне от Анчелотти

сегодня, 18:13

Несколько игроков «Баварии» были недовольны тренировками бывшего рулевого команды Карло Анчелотти.

По информации немецких СМИ, Томас Мюллер, Мануэль Нойер и Джером Боатенг обратились к руководству клуба в лице Карла-Хайнца Румменигге и пожаловались на недостаточную, по их мнению, интенсивность тренировок. Также занятиями итальянца был очень недоволен Арьен Роббен.

После этого футболисты, с разрешения Румменигге, стали тренироваться дополнительно. Анчелотти, узнав об этом, запретил тренировки, но игроки стали собираться в другом месте, втайне от тренера. В конце концов, отношения специалиста и футболистов окончательно испортились, и Анчелотти был уволен.

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Все комментарии
Karkaz
сегодня в 19:23
Анчи по хожу им мяч просто кидал и говорил играйте)
Inside91
сегодня в 19:20
Зовите Магата и смейтесь в голос)
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 19:15
После Гвардиоловских нагрузок почувствовали большую разницу.
Russian_spb
сегодня в 19:13
Санта-Барбару снять можно...
la-respect0
сегодня в 18:59
Как дети какие-то.Вроде и взрослые)...
Марк Аврелий
сегодня в 18:56
Прям какие-то заговоры и интриги были в Баварии.
azkan
сегодня в 18:40
От немецкого клуба такого не ждешь конечно, но времена изменились и немцы меняются вместе с Румменигге. Все может быть!
Василий 50
сегодня в 18:39
Муть какая-то...
Leha-ha50
сегодня в 18:38
Тайные тренировки - это оригинально!!! Может Бавария "ТАЙНО" уже и ЛЧ выиграла......., а мужики то не знают!!!
Evgeny Moreman
сегодня в 18:27
Похоже слили Папу Карло.
Ерден
сегодня в 18:27
Глушаков и Комбаров покрутили пальцами у виска
рус фан
сегодня в 18:26
Уволили и уволили, зачем после "драки кулаками махать".
Caniggia
сегодня в 18:22
Обычно недовольства из-за необоснованных перегрузок происходят и всё такое. Странная ситуация.
Сливки общества
сегодня в 18:21
Кикер сегодня жжет. Нормальное же издание было.
Internazionale Milano
сегодня в 18:17
Анчелотти физрук.
juchok
сегодня в 18:15
бред какой то...
Palex
сегодня в 18:15
Чушь какая то.
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