ФИФА оштрафовала сборную Германии за проявление нацизма фанатами

ФИФА оштрафовала сборную Германии на 28 тысяч евро за проявление нацизма болельщиками команды во время матча квалификации ЧМ-2018 с Чехией (2:1). Во время минуты молчания несколько сотен болельщиков сборной Германии скандировали оскорбительные кричалки и нацистские лозунги.
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З.Ы интересно,что думает по этому поводу главный болельщик сб. Германии Санчо Панса?
З.Ы интересно,что думает по этому поводу главный болельщик сб. Германии Санчо Панса?