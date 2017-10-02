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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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ФИФА оштрафовала сборную Германии за проявление нацизма фанатами

сегодня, 17:56
ЧехияЧехия1 : 2ГерманияГерманияМатч завершен

ФИФА оштрафовала сборную Германии на 28 тысяч евро за проявление нацизма болельщиками команды во время матча квалификации ЧМ-2018 с Чехией (2:1). Во время минуты молчания несколько сотен болельщиков сборной Германии скандировали оскорбительные кричалки и нацистские лозунги.

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juchok
сегодня в 17:58
с нашей сборной они такого не кричат....

З.Ы интересно,что думает по этому поводу главный болельщик сб. Германии Санчо Панса?
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