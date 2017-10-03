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Тиам: «Как и любой большой клуб, „Динамо“ хочет выиграть чемпионат»

сегодня, 01:46

Полузащитник московского «Динамо» Хали Тиам рассказал о своих целях и задачах команды на этот сезон:

«Наша с клубом цель в этом сезоне – финишировать как минимум на шестом месте. Мы хотим квалифицироваться в Лигу Европы. Посмотрим, как всё будет развиваться. Как и любой большой клуб, „Динамо“ хочет выиграть чемпионат. Моя личная цель – показать себя и закрепиться в стартовом составе.

Я доволен уровнем чемпионата России, он очень высок, но не доволен своей собственной игрой. Хочу показывать уровень футболистов чемпионата Германии, Англии, Италии и так далее. Я намерен доказать, что достоин выступать в таких лигах. Между ними и российским чемпионатом нет такой уж большой разницы.

Клуб мечты? Надеюсь, что поклонники „Реала“ не рассердятся (смеётся). Но моя мечта – сыграть за „Барселону“.  Для меня Барселона – лучшая команда, и это мой клуб мечты».

В 12-м туре РФПЛ «Динамо» проиграло «Локомотиву» (0:3). На данный момент бело-голубые с 10 очками идут на 15-м месте в турнирной таблице.

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Все комментарии
RDeanW
сегодня в 02:15
"Наша с клубом цель в этом сезоне – финишировать как минимум на шестом месте. Мы хотим квалифицироваться в Лигу Европы. „Динамо“ хочет выиграть чемпионат"

в 3 предложения проскакал по 6, 5 и 1 строчке таблицы)
ЭJlvIS
сегодня в 01:51
Дебют проитв Краснодара был у тебя крутой. Спорить не буду. Дальше косячить стал(
Одно действие против Локомотива запомнилось, передача острая. А так...Прибавляй, пожалуйста.
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