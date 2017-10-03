Рядом со стадионом ПСЖ найдена бомба

Как сообщают СМИ, в субботу французскими оперативниками был сорван террористический акт неподалеку от стадиона ПСЖ.



По словам французской полиции, рядом со стадионом «Парк де Пренс» было найдено самодельное взрывное устройство. Бомба состояла из четырех газовых баллонов облитых бензином. Пять человек были арестованы в элитном районе Парижа за несколько часов до начала матча ПСЖ - «Бордо».



Матч ПСЖ - «Бордо» закончился разгромной победой парижан.

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