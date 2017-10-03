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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Рядом со стадионом ПСЖ найдена бомба

сегодня, 13:06

Как сообщают СМИ, в субботу французскими оперативниками был сорван террористический акт неподалеку от стадиона ПСЖ.

По словам французской полиции, рядом со стадионом «Парк де Пренс» было найдено самодельное взрывное устройство. Бомба состояла из четырех газовых баллонов облитых бензином. Пять человек были арестованы в элитном районе Парижа за несколько часов до начала матча ПСЖ - «Бордо».

Матч ПСЖ - «Бордо» закончился разгромной победой парижан. 

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ROMA DROGBA
сегодня в 13:25
Вряд-ли такая же мощная, как две их трансферные бомбы
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