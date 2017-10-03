Туринский «Ювентус» обновил клубный рекорд, забив 20 мячей за первые семь туров итальянской Серии А, тем самым улучшив показатель сезона 1959-60.



«Бьянконери» в минувшее трансферное окно потратили немалую сумму на усиление атаки и приобрели таких игроков как Федерико Бернардески и Дуглас Коста. И это несомненно принесло свои результаты - как итог обновлен клубный рекорд, который держался более 50-ти лет. Однако половину всех забитых мячей имеет на своем счету Паоло Дибала.



«Ювентус» в рамках Серии А не проигрывает на домашнем поле с первого матча сезона 2015-16.



Напомним, что на днях клубный рекорд также обновил «Наполи».

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