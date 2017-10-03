«Ювентус» обновил клубный рекорд

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Италия. Серия B
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
01:05 Матч завершен Банфилд 1:2 Арсенал С
03:05 Матч завершен Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Годой-Крус
  • Главные новости
  • Все новости
11:40
Орлов: «„Локомотив“ серьезно поборется с „Зенитом“ за чемпионство»43
11:03
Квинси Промес стал лучшим игроком месяца РФПЛ77
08:56
Ромарио: «У Месси и Роналду много „Золотых мячей“, зато я забил тысячу голов»78
20:28
Бартомеу: «Совет „Барселоны“ решит, продолжать ли нам выступать в Ла Лиге»150
20:24
Слуцкий впервые признан тренером недели в Чемпионшипе49
13:46
Стржалковский: «Мы в „Динамо“ еще не потеряли надежду, что Погребняк заиграет»0
13:36
Джикия: «Я увереннее себя стал чувствовать в сборной России»0
13:27
Анчелотти: «В „Баварии“ говорили, что я не знаю, как тренировать, что я слишком мягкий»2
13:17
Кокорин: «Моя успешная игра? Все дело в сильной команде и моей позиции»4
13:06
Рядом со стадионом ПСЖ найдена бомба1
13:05
Ареола пока отказался от нового контракта с ПСЖ0
12:56
Жирков досрочно завершил тренировку сборной России3
12:48
«Милан» и «Интер» не будут строить новые стадионы, а останутся на «Сан-Сиро»1
12:39
Орлов: «Паредес - лучший в России на своей позиции»14
12:33
Пиварич: «Качество сборной Хорватии не должно ставить под сомнение победу над Украиной»3
12:19
Роббен: «Я ничего не говорил об Анчелотти, это абсолютная чушь»9
12:06
Головин тренируется вне общей группы2
12:05
L'Equipe - о Пике: «Он остаётся»8
11:52
Бэйл пропустит матчи сборной Уэльса из-за травмы1
11:22
ФИФА: «Строительство стадионов на чемпионат мира 2018 идет по плану»3
10:52
Ван дер Сар покинул пост председателя совета директоров «Аякса»2
10:42
Кавани рассказал о Неймаре и конфликте с ним7
10:38
Джеррард: «Жаль, что Кейн не играет в „Ливерпуле“!»1
10:26
Карека: «„Наполи“ по силам стать чемпионом Италии»6
10:25
ФИФА оштрафовала сборную Нигерии на 31 тысячу долларов9

«Ювентус» обновил клубный рекорд

сегодня, 12:28

Туринский «Ювентус» обновил клубный рекорд, забив 20 мячей за первые семь туров итальянской Серии А, тем самым улучшив показатель сезона 1959-60. 

«Бьянконери» в минувшее трансферное окно потратили немалую сумму на усиление атаки и приобрели таких игроков как Федерико Бернардески и Дуглас Коста. И это несомненно принесло свои результаты - как итог обновлен клубный рекорд, который держался более 50-ти лет. Однако половину всех забитых мячей имеет на своем счету Паоло Дибала

«Ювентус» в рамках Серии А не проигрывает на домашнем поле с первого матча сезона 2015-16. 

Напомним, что на днях клубный рекорд также обновил «Наполи».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Великий Князь ответил DXTK
сегодня в 13:46
DXTK:
Мой Месси обновит Буффону и Юве еще один рекорд в Турине.
Как бы твоему меси резьбу не обновили. Аха-ха)
Igo0rek ответил Klose_Miro
сегодня в 13:44
Klose_Miro:
На этих выходных удалось посмотреть матч Эвертон - Бернли, так вот, я такого убогого футбола даже от аутсайдеров РПЛ не видел. Какой там сильный чемпионат.
Я тут матч вспомнил. Как Манчестер Юнайтед, в Лиге чемпионов, вышей Роме 7 мячей заколотил. А еще Ливерпуль отыграл 3 мяча у Милана и кубок себе забрал. Про матчи середняков Серии А, я вообще молчу...
Klose_Miro ответил Igo0rek
сегодня в 13:31
Igo0rek:
Мы в более сложном чемпионате положили за семь туров уже 22 мяча...
На этих выходных удалось посмотреть матч Эвертон - Бернли, так вот, я такого убогого футбола даже от аутсайдеров РПЛ не видел.
Какой там сильный чемпионат.
нечитайло
сегодня в 13:04
Рекорды это хорошо
ermak6848
сегодня в 12:52
Приятная новость
Адвокат 76
сегодня в 12:51
Рекордсмены!!!
DXTK
сегодня в 12:39
Мой Месси обновит Буффону и Юве еще один рекорд в Турине.
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:35
Этот рекорд конечно же выглядит смешно в сравнении с Англией и Испанией. Но всё же, есть прогресс.
Igo0rek
сегодня в 12:32
Мы в более сложном чемпионате положили за семь туров уже 22 мяча...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100