Симоне Верди: «Молодежь Испании не лучше итальянской»

Атакующий полузащитник «Болоньи» Симоне Верди поделился комментариями по поводу сборной и заявил, что не видит разницы в классе молодых игроков между Испанией и Италией.



«Я уверен, что мы покажем убедительную игру и сможет заполучить столь необходимые очки. Мы сыграем с Македонией и Албанией - и эти две игры покажут нашу реальную подготовку.



Молодежь Испании? Да, действительно у них есть Иско и Асенсио, но и в Италии есть хорошие игроки, например Кьеза и Бернардески. Не вижу особой разницы».



Заявка сборной Италии на ближайшие отборочные матчи

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