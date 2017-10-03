Симоне Верди: «Молодежь Испании не лучше итальянской»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Италия. Серия B
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
01:05 Матч завершен Банфилд 1:2 Арсенал С
03:05 Матч завершен Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Годой-Крус
  • Главные новости
  • Все новости
16:28
Луан может перейти в «Спартак» зимой12
13:56
Команда с Кадыровым и Карпиным в составе сыграет в Грозном с ветеранами сборной Италии31
11:40
Орлов: «„Локомотив“ серьезно поборется с „Зенитом“ за чемпионство»69
11:03
Квинси Промес стал лучшим игроком месяца РФПЛ98
08:56
Ромарио: «У Месси и Роналду много „Золотых мячей“, зато я забил тысячу голов»92
16:46
«Реал» всё больше обеспокоен проблемами с сердцем у Карвахаля1
16:32
Роналду потренировался вместе с сыном1
16:15
Президент «Анжи» - арбитру Матюнину: «Ты что, убиваешь команду?!»12
15:47
Маркус Баббель раскритиковал Рибери7
15:36
Эллардайс отказался возобновить тренерскую карьеру в сборной Турции3
15:29
Промес встал на защиту тренера по физподготовке11
15:23
Ванхазебрук возглавил «Андерлехт»0
15:14
Роман Павлюченко избежал серьезной травмы2
15:10
Стоичков: «Нет прощения действиям испанской полиции в Каталонии»23
14:54
Следственный комитет рассматривает сделку «Динамо» по М'Вила12
14:53
«Специа» подписала Джилардино1
14:46
Роналду: «Самое главное в футболе - трофеи»17
14:39
Тарханов: «Бикфалви играл на уколах»0
14:30
Пике и Рамос поругались на политической почве32
14:23
Врач Лю Хуншен: «Основная причина травм в „Спартаке“ - повышенная физическая нагрузка»11
14:12
Роналду может начать боксерскую карьеру39
14:09
Стржалковский: «У Ионова зарплата была в 1,5 раза выше, чем у Акинфеева. И это селекция?»10
13:46
Стржалковский: «Мы в „Динамо“ еще не потеряли надежду, что Погребняк заиграет»25
13:36
Джикия: «Я увереннее себя стал чувствовать в сборной России»2
13:27
Анчелотти: «В „Баварии“ говорили, что я не знаю, как тренировать, что я слишком мягкий»16

Симоне Верди: «Молодежь Испании не лучше итальянской»

сегодня, 16:08

Атакующий полузащитник «Болоньи» Симоне Верди поделился комментариями по поводу сборной и заявил, что не видит разницы в классе молодых игроков между Испанией и Италией.

«Я уверен, что мы покажем убедительную игру и сможет заполучить столь необходимые очки. Мы сыграем с Македонией и Албанией - и эти две игры покажут нашу реальную подготовку.

Молодежь Испании? Да, действительно у них есть Иско и Асенсио, но и в Италии есть хорошие игроки, например Кьеза и Бернардески. Не вижу особой разницы». 

Заявка сборной Италии на ближайшие отборочные матчи

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
RUSTY8
сегодня в 16:43
купи очки, а не мели чушь
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100