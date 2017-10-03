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В «Арсенале» решили продать Озила зимой

сегодня, 19:05

По информации британских СМИ, боссы «Арсенала» решили расстаться с полузащитником команды Месутом Озилом.

Сообщается, что «канониры» постараются продать игрока во время зимнего трансферного окна.

По слухам, летом «канониры» предлагали хавбеку продлить сотрудничество, но футболист данное предложение отклонил, затребовав зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю вместо предложенных 275 тысяч.

Ранее сообщалось, что Озил может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
ILOVEMU ответил Владимир Ушаков
сегодня в 19:51
Вспомни, что Озил творил в Ла Лиге, его креатив будет на пользу, одними флангами забивать невозможно.
Владимир Ушаков ответил ILOVEMU
сегодня в 19:46
ILOVEMU:
За так или условные Лямов 20?Я бы был рад, Моур с ним работал и знает как и куда его втыкать)Будет лучше Маты уж поверь.
Мата на уровень выше его по игре и важных матчах не теряется
Internazionale Milano
сегодня в 19:43
Манчестер?
ILOVEMU ответил Inside91
сегодня в 19:35
За так или условные Лямов 20?Я бы был рад, Моур с ним работал и знает как и куда его втыкать)Будет лучше Маты уж поверь.
Mоnоlo
сегодня в 19:29
Руководство у вулвича конечно шикарное. Отпустить летом Санчеса и Озила за бесплатно могут только полные идиоты. Но как мы видим они собрались именно на Эмирайтс. Смех.
Gahi
сегодня в 19:28
Летом нужно было не хочет играть за токие деньги? Всё им мало. Вот и в сборную не взяли До играется что вообще с носом останется. А где честь клуба за который выступаешь деньги брать мастер не играя. Гнать таких надо чтобы другим уроком было.
RussianHorse ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 19:26
Так Себе Аналитик:
350 тысяч фунтов?? За 8 голов в прошлом сезоне, 7 из них - голы "Уотфорду", "Суонси", "Вест Хэму"(2), "Сток Сити"(2), "Мидлсбро". И 11 передач за 33 матча, из них 8 - в матчах с аутсайдерами. Да пешеход с ума сошел. Даже "ПСЖ" или "Барселона" оторопели бы от такой наглости. Иди, родной, в чемпионат Турции, больше ты никому уже не нужен.
Озил - это Погрбеняк от мирового футбола)
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:20
350 тысяч фунтов??

За 8 голов в прошлом сезоне, 7 из них - голы "Уотфорду", "Суонси", "Вест Хэму"(2), "Сток Сити"(2), "Мидлсбро".

И 11 передач за 33 матча, из них 8 - в матчах с аутсайдерами.

Да пешеход с ума сошел. Даже "ПСЖ" или "Барселона" оторопели бы от такой наглости.

Иди, родной, в чемпионат Турции, больше ты никому уже не нужен.
AlexanderP622 ответил Inside91
сегодня в 19:19
Inside91:
Очень надеюсь, что не увижу его в футболке МЮ.
Увидишь.
Inside91
сегодня в 19:18
Очень надеюсь, что не увижу его в футболке МЮ.
Cules2013 ответил Bayern Best
сегодня в 19:14
Bayern Best:
Совсем Арсен,запустил Месута
Месут сам себя запустил, он и в Реале ленился, и в сборной бывало, а в Арсенале сам бог велел. Он у меня ассоциируется с котом на диване - жратвы валом (огромная зарплата), ничего от тебя не требуют особо (можно играть в пол-ноги).
Давно пора его продать, пока ещё в цене.
Bayern Best
сегодня в 19:08
Совсем Арсен,запустил Месута
АдекватныйНеадекват
сегодня в 19:07
не вижу смысла в его покупке в мю, разве что для перепродажи...
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