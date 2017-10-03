В «Арсенале» решили продать Озила зимой

По информации британских СМИ, боссы «Арсенала» решили расстаться с полузащитником команды Месутом Озилом.

Сообщается, что «канониры» постараются продать игрока во время зимнего трансферного окна.

По слухам, летом «канониры» предлагали хавбеку продлить сотрудничество, но футболист данное предложение отклонил, затребовав зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю вместо предложенных 275 тысяч.

Ранее сообщалось, что Озил может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

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