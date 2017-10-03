В «Арсенале» решили продать Озила зимой

По информации британских СМИ, боссы «Арсенала» решили расстаться с полузащитником команды Месутом Озилом.
Сообщается, что «канониры» постараются продать игрока во время зимнего трансферного окна.
По слухам, летом «канониры» предлагали хавбеку продлить сотрудничество, но футболист данное предложение отклонил, затребовав зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю вместо предложенных 275 тысяч.
Ранее сообщалось, что Озил может перебраться в «Манчестер Юнайтед».
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За 8 голов в прошлом сезоне, 7 из них - голы "Уотфорду", "Суонси", "Вест Хэму"(2), "Сток Сити"(2), "Мидлсбро".
И 11 передач за 33 матча, из них 8 - в матчах с аутсайдерами.
Да пешеход с ума сошел. Даже "ПСЖ" или "Барселона" оторопели бы от такой наглости.
Иди, родной, в чемпионат Турции, больше ты никому уже не нужен.
За 8 голов в прошлом сезоне, 7 из них - голы "Уотфорду", "Суонси", "Вест Хэму"(2), "Сток Сити"(2), "Мидлсбро".
И 11 передач за 33 матча, из них 8 - в матчах с аутсайдерами.
Да пешеход с ума сошел. Даже "ПСЖ" или "Барселона" оторопели бы от такой наглости.
Иди, родной, в чемпионат Турции, больше ты никому уже не нужен.
Давно пора его продать, пока ещё в цене.
Давно пора его продать, пока ещё в цене.