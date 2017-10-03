Агент: «За Евгением Черновым следят 2 российских топ-клуба»

Александр Маньяков, агент защитника «Тосно» Евгения Чернова, рассказал, что к его клиенту есть интерес от двух топ-клубов РФПЛ. Права на 24-летнего игрока принадлежат «Зениту».

«Недавно был в Питере и общался с руководителями „Зенита“. Скажу так: за ним пристально следят люди, отвечающие за спортивную составляющую, ни о какой продаже речи не идет. Кроме того, Женю вызвали в сборную России. Станислав Саламович, конечно, красавец! У него не зашоренный взгляд, он готов рисковать.

Где находится „Тосно“? Внизу турнирной таблицы. Но там есть два ярких футболиста — Заболотный и Чернов, которых Саламыч, несмотря на регалии, приглашает. Значит, он на них рассчитывает. Это ведь уже второй вызов. Сейчас не просто товарищеский матч с „Динамо“, а игры с Ираном и Кореей, где будут наигрываться связи. Это реально основной состав. В „Зените“ это все видят. Согласитесь, что с российским паспортом квалифицированных футболистов не так много.

Не буду скрывать, у меня были переговоры по Жене с двумя хорошими клубами, и сейчас, после его вызова в сборную, два наших топа за ним следят».

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