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Агент: «За Евгением Черновым следят 2 российских топ-клуба»

сегодня, 00:53

Александр Маньяков, агент защитника «Тосно» Евгения Чернова, рассказал, что к его клиенту есть интерес от двух топ-клубов РФПЛ. Права на 24-летнего игрока принадлежат «Зениту».

«Недавно был в Питере и общался с руководителями „Зенита“. Скажу так: за ним пристально следят люди, отвечающие за спортивную составляющую, ни о какой продаже речи не идет. Кроме того, Женю вызвали в сборную России. Станислав Саламович, конечно, красавец! У него не зашоренный взгляд, он готов рисковать.

Где находится „Тосно“? Внизу турнирной таблицы. Но там есть два ярких футболиста — Заболотный и Чернов, которых Саламыч, несмотря на регалии, приглашает. Значит, он на них рассчитывает. Это ведь уже второй вызов. Сейчас не просто товарищеский матч с „Динамо“, а игры с Ираном и Кореей, где будут наигрываться связи. Это реально основной состав. В „Зените“ это все видят. Согласитесь, что с российским паспортом квалифицированных футболистов не так много.

Не буду скрывать, у меня были переговоры по Жене с двумя хорошими клубами, и сейчас, после его вызова в сборную, два наших топа за ним следят».

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vinyardrip ответил alfranza
сегодня в 01:26
alfranza:
Толку-то? Наших не хотят брать топ-клубы. Это факт. Посмотрят и уедут.
Вначале его речи - топ клубы рфпл, а затем они стали просто хорошими клубами.. Речь о том, что я хочу получить комиссионные, а их можно выпросить только через саламыча)). Максимум на что агЭнт расчитывает - это выклянчить чет у зенита, но там коробочка с горловиной, и плевать им на свой - чужой
vinyardrip
сегодня в 01:22
Саламыч красавец))) Этим все сказано. Если никто не позовет игрока - то и саламыч станет ни разу не красавцем)) От агентов слушать новости - это блин как бабок на лавочке
Kerri
сегодня в 01:17
Посмотрим кому он нужен.
alfranza
сегодня в 00:58
Толку-то? Наших не хотят брать топ-клубы. Это факт. Посмотрят и уедут.
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