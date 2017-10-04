Невин: «Азар имеет огромное значение для „Челси“»

Бывший полузащитник «Челси» Пэт Невин убеждён, что хавбек «синих» Эден Азар, который может стать самым высокооплачиваемым футболистом в АПЛ, играет одну из ключевых ролей в лондонском клубе:

«В прошлом сезоне стало ясно, какое явление он оказывает на команду и клуб. Особенно, это заметно, если посмотреть на позапрошлый сезон, который у него не задался. Он имеет огромное значение. Если ты хочешь завоёвывать трофеи, будь то АПЛ или Лига чемпионов, тебе необходимо иметь в составе игроков такого калибра, как Азар. Если ваши цели высоки, вы должны сохранить его в команде».

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