Шевчук: «Бывало, так „пихал“ Виллиану, что он со мной две недели не разговаривал»

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук, который в конце прошлого года завершил карьеру игрока, рассказал об отношении экс-наставника команды Мирчи Луческу к украинским и иностранным футболистам.

«Луческу больше любил бразильцев, они его тоже уважали. Когда он их ругал, то делал это в легкой форме, украинцев же просто ругал. Помню, играли с „Металлистом“, мне пришлось защищаться на фланге против Вильягры и Сосы, а Виллиан мне не помогал. Луческу подошел и говорит, мол, Слава, скажи ему об этом.

Бывало, я „пихал“ Виллиану так, что он потом две недели со мной не разговаривал. И у Моуриньо Виллиан уже пахал по всей бровке. Это в „Шахтере“ у него заложилось.

Мы были недовольны, что Луческу всегда прессовал и критиковал украинских игроков. Бразильцев и Срну он очень редко критиковал», — сказал Шевчук.

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