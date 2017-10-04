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Шевчук: «Бывало, так „пихал“ Виллиану, что он со мной две недели не разговаривал»

сегодня, 00:01

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук, который в конце прошлого года завершил карьеру игрока, рассказал об отношении экс-наставника команды Мирчи Луческу к украинским и иностранным футболистам.

«Луческу больше любил бразильцев, они его тоже уважали. Когда он их ругал, то делал это в легкой форме, украинцев же просто ругал. Помню, играли с „Металлистом“, мне пришлось защищаться на фланге против Вильягры и Сосы, а Виллиан мне не помогал. Луческу подошел и говорит, мол, Слава, скажи ему об этом. 

Бывало, я „пихал“ Виллиану так, что он потом две недели со мной не разговаривал. И у Моуриньо Виллиан уже пахал по всей бровке. Это в „Шахтере“ у него заложилось.

Мы были недовольны, что Луческу всегда прессовал и критиковал украинских игроков. Бразильцев и Срну он очень редко критиковал», — сказал Шевчук.

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dalex83 ответил pereletnii
сегодня в 00:24
pereletnii:
Озабоченый спартач?
Уйди "лазурный"
pereletnii ответил dalex83
сегодня в 00:17
dalex83:
Шевчук: «Бывало, так „пихал“ Виллиану, что он со мной две недели не разговаривал, другое дело Кокорин - пихаю во всех позах >>
Озабоченый спартач?
dalex83
сегодня в 00:08
Шевчук: «Бывало, так „пихал“ Виллиану, что он со мной две недели не разговаривал, другое дело Кокорин - пихаю во всех позах >>
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