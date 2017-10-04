Батшуайи о травме Мораты: «Порой неудача одного - счастье другого»

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи понимает, что травма форварда Альваро Мораты открывает перед ним некоторые перспективы:

«Прозвучит странно, но порой неудача одного - счастье другого.

Я знаю, что у меня будет больше возможностей проявить себя в ближайшие недели. Теперь все зависит от меня. Знаю, что Конте доверяет мне. Иначе он бы позволил мне уйти летом.

Я уже несколько раз выходил в стартовом составе „Челси“ и играл хорошо. Я эффективный нападающий, но я не джокер».

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