Коулмэн считает, что сборная Уэльса может справиться и без Бэйла

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн считает, что «Драконы» имеют все шансы отобраться на чемпионат мира и без травмированного Гарета Бэйла - лидера команды:

«Мы в хорошей форме. Мы всегда отставали на полшага во время этой отборочной кампании, но у нас много травм. Но в одиночку или вдвоем матчи не выигрываются, важна команда.

В этой кампании мы не всегда могли рассчитывать на Бэйла, Рэмзи или Аллена. Это три особенных для нас футболиста, но те парни, что могли играть в их отсутствие, проявили себя великолепно».

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