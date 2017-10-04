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17:00 сегодня Строгино -:- Динамо Бр
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Коулмэн считает, что сборная Уэльса может справиться и без Бэйла

сегодня, 09:07

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн считает, что «Драконы» имеют все шансы отобраться на чемпионат мира и без травмированного Гарета Бэйла - лидера команды:

«Мы в хорошей форме. Мы всегда отставали на полшага во время этой отборочной кампании, но у нас много травм. Но в одиночку или вдвоем матчи не выигрываются, важна команда.

В этой кампании мы не всегда могли рассчитывать на Бэйла, Рэмзи или Аллена. Это три особенных для нас футболиста, но те парни, что могли играть в их отсутствие, проявили себя великолепно».

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Все комментарии
FERIS
сегодня в 09:29
Бэйл достал уже со своими травмами (
Здоровья!
Остапчук 67
сегодня в 09:16
Отсутствие Бэйла может еще больше сплотить игроков.
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