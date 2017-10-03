Пике и Рамос поругались на политической почве

Защитники сборной Испании Жерар Пике и Серхио Рамос серьезно поругались на политической почве во время их пребывания в расположении «Красной Фурии». По информации источника, приятельские отношения между игроками разрушены и не будут восстановлены. Также есть слухи, что в целом атмосфера в сборной Испании на данный момент «удушающая», а будущее Пике в национальной команде находится под большим вопросом.

Несколько дней назад Рамос раскритиковал Пике, который в своем «твиттере» поддержал референдум в Каталонии по поводу независимости от Испании.

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