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Пике и Рамос поругались на политической почве

сегодня, 14:30

Защитники сборной Испании Жерар Пике и Серхио Рамос серьезно поругались на политической почве во время их пребывания в расположении «Красной Фурии». По информации источника, приятельские отношения между игроками разрушены и не будут восстановлены. Также есть слухи, что в целом атмосфера в сборной Испании на данный момент «удушающая», а будущее Пике в национальной команде находится под большим вопросом.

Несколько дней назад Рамос раскритиковал Пике, который в своем «твиттере» поддержал референдум в Каталонии по поводу независимости от Испании.

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Все комментарии
Одно слово румын
сегодня в 15:17
Гнать надо скорей каталонского засланца
Василий 50
сегодня в 15:12
Пике и Рамос не самые умные люди.
дурман ответил FERIS
сегодня в 15:06
Где умные люди?
Я вообще с высокой колокольни. ... на мнение других, особенно сливочных
FERIS ответил дурман
сегодня в 15:04
дурман:
Всем по .... что говорит твой дед мигрант
Слушай что умные люди говорят.
Что правда глаза колет?
Bavaria_M
сегодня в 14:59
памаду не поделили?
или ободок для волос?
ох уж эти женщины.
сегодня враги а завтра лучшиее подружки
дурман ответил Belgie2009
сегодня в 14:58
Всем по .... что говорит твой дед мигрант
★oIITiMicT★ ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 14:58
BARCELONA-BEST:
Что себе позволяет этот симулянт Рамос?) в себя что ли поверил?)
Что позволяет ваш не2оумок Пике? Так нагадить своей сборной может только каталонский нытик. Какого он вообще выступал за сборную Испании???? Если он ноет о независимости каталонии (как и Гвардиола) 2 сапога каталонских. В смуту вводят людей. Правильно житель Испании с утра в интервью сообщил, что он больше в твиттере сидит, чем в футбол играет
Belgie2009 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:54
Приехал ко мне дед из Барселоны.70 лет болельщик Барселоны.
Вот он говорит,Бускетс,Месси,Педро,Вилла,Маскерано,Алвес,Неймар,Суарес ну и весь состав настоящие симулянты,за 70 лет не видел столько симулянтов.
Это тебе человек со стажем говорит, а не какой то там ALBA BARSELONA из сокуера ру.
BARCELONA-BEST
сегодня в 14:51
Что себе позволяет этот симулянт Рамос?) в себя что ли поверил?)
marvel777
сегодня в 14:50
Рамос - ватник,Пике вышиватник)
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:49
Приехал ко мне тест с Украины, он 40 лет болельщик Реала,он говорит сидя на против меня,что Рамос симулянт и .....(забанят) а лучший всех времен Месси,так как он смотрел игры Пеле,Марадоны и всех грандов.
Он в восторге от Зидана,как он работает над удержанием мяча,отходя от стиля бей беги,считая,что,когда Барса владела мячом в игре с Реалом 68%,был позором для такого гиганта,как Реал а мудрец Зидан решил,чтобы Реал играл и держал мяч не хуже Барсы и Баварии.
Болельщик со стажем и серьезный а не как Бундестиам и подобные ему.
Tommy Lee
сегодня в 14:46
Пике пытается разрушить атмосферу в сборной Испании как истинный каталонец, начал с душевного равновесия Рамоса. Этакий партизан .
Морозовский
сегодня в 14:45
Рамос провакатор на поле и за.
Алексей Буренин
сегодня в 14:45
Не сорьтесь девочки
шацк
сегодня в 14:42
Рамос не пачкайся не трогай этого дырявого, не дай бог он тебя поцелует....
neomessi
сегодня в 14:33
Зачем Рамосу это все?
Понятно что Пике защищает свои интересы и интересы каталонцев .
Оба уже достали со своей политикой.
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