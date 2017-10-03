Пике и Рамос поругались на политической почве

Защитники сборной Испании Жерар Пике и Серхио Рамос серьезно поругались на политической почве во время их пребывания в расположении «Красной Фурии». По информации источника, приятельские отношения между игроками разрушены и не будут восстановлены. Также есть слухи, что в целом атмосфера в сборной Испании на данный момент «удушающая», а будущее Пике в национальной команде находится под большим вопросом.
Несколько дней назад Рамос раскритиковал Пике, который в своем «твиттере» поддержал референдум в Каталонии по поводу независимости от Испании.
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Я вообще с высокой колокольни. ... на мнение других, особенно сливочных
Я вообще с высокой колокольни. ... на мнение других, особенно сливочных
Что правда глаза колет?
Что правда глаза колет?
или ободок для волос?
ох уж эти женщины.
сегодня враги а завтра лучшиее подружки
или ободок для волос?
ох уж эти женщины.
сегодня враги а завтра лучшиее подружки
Вот он говорит,Бускетс,Месси,Педро,Вилла,Маскерано,Алвес,Неймар,Суарес ну и весь состав настоящие симулянты,за 70 лет не видел столько симулянтов.
Это тебе человек со стажем говорит, а не какой то там ALBA BARSELONA из сокуера ру.
Вот он говорит,Бускетс,Месси,Педро,Вилла,Маскерано,Алвес,Неймар,Суарес ну и весь состав настоящие симулянты,за 70 лет не видел столько симулянтов.
Это тебе человек со стажем говорит, а не какой то там ALBA BARSELONA из сокуера ру.
Он в восторге от Зидана,как он работает над удержанием мяча,отходя от стиля бей беги,считая,что,когда Барса владела мячом в игре с Реалом 68%,был позором для такого гиганта,как Реал а мудрец Зидан решил,чтобы Реал играл и держал мяч не хуже Барсы и Баварии.
Болельщик со стажем и серьезный а не как Бундестиам и подобные ему.
Он в восторге от Зидана,как он работает над удержанием мяча,отходя от стиля бей беги,считая,что,когда Барса владела мячом в игре с Реалом 68%,был позором для такого гиганта,как Реал а мудрец Зидан решил,чтобы Реал играл и держал мяч не хуже Барсы и Баварии.
Болельщик со стажем и серьезный а не как Бундестиам и подобные ему.
Понятно что Пике защищает свои интересы и интересы каталонцев .
Оба уже достали со своей политикой.
Понятно что Пике защищает свои интересы и интересы каталонцев .
Оба уже достали со своей политикой.