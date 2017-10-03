«Реал» всё больше обеспокоен проблемами с сердцем у Карвахаля

«Реал» всё больше обеспокоен состоянием здоровья защитника Дани Карвахаля, у которого были обнаружены проблемы с перикардом - мембраной, которая обволакивает его сердце.

В клубе до сих пор не знают, насколько эта проблема серьезна и как долго Карвахаль будет вне игры. По информации СМИ, в «Реале» будут разбираться в этой деликатной ситуации с максимальной осторожностью.

Симптомы перикардита могут быть похожи на сердечный приступ, хотя чаще всего они проявляются внезапным началом резкой боли в груди.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте