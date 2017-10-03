Врач сборной Аргентины: «Агуэро вне игры на шесть недель»

Врач сборной Аргентины Донато Виллани заявил, что нападающий «альбиселесте» и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пропустит из-за перелома ребра полтора месяца, а не 4 недели, как сообщалось ранее:

«У Агуэро очень плохое настроение, ведь он хотел сыграть за сборную Аргентины в предстоящих отборочных матчах, а это происшествие, в котором он не виноват, не позволит ему сделать этого.

Его не будет на поле на протяжении шести недель. Он не может перемещаться по дому, не может забираться в машину или выходить из нее».

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