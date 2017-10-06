Сампаоли: «Мы показали очень хорошую игру, нам просто не хватило забитого мяча»

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, несмотря на то, что его команде не удалось победить Перу в матче отбора ЧМ-2018 (0:0), остался доволен игрой «альбиселесте»:

«Сегодня мы показали очень хорошую игру. Нам просто не хватило забитого мяча. Но я с большой надеждой смотрю в будущее. Команда не сдавалась, прилагала огромные усилия, чтобы забить гол и заслуживала другого результата.

Месси провёл отличный матч, создавал голевые моменты и делал хорошие передачи».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте