Табарес: «После этой ничьей у Уругвая остаются шансы на выход. Вот что важно»

Наставник сборной Уругвая Оскар Табарес прокомментировал ничейный результат в матче отбора ЧМ-2018 с Венесуэлой (0:0):

«У нас есть ещё домашняя игра, чтобы получить то, что мы хотим – путёвку в Россию.

Мы приехали сюда за победой и не собирались играть на ничью. Хотя этот результат оставляет нам шансы, вот что важно. Не используя весь тот потенциал, который у нас есть, в конце матча мы всё-таки создали моменты, улучшив игру в полузащите».

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