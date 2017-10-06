Стракан: «Игрок матча для Словакии – их вратарь. Перекладина тоже была хороша»

Главный тренер сборной Шотландии Гордон Стракан после победы над Словакией (1:0) в отборочном матче ЧМ-2018 отметил игру голкипера команды соперника Мартина Дубравки:

«Я искренне верил, что мы забьём. Если бы мы этого не сделали, это было бы огромным разочарованием. Вы видели, как мы играли. Словакия, защищаясь вдесятером, немного встряхнула нас. Но нам удалось адаптироваться, мы создали много моментов. Человек матча для них – это голкипер. Он был великолепен, и перекладина тоже была хороша!».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте