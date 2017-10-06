Тите: «Я аплодировал боливийскому вратарю»

Главный тренер сборной Бразилии Тите после отборочного матча ЧМ-2018 с Боливией (0:0) высоко оценил игру вратаря команды соперника Карлоса Лампе:

«Мы должны отдать должное Лампе. Давайте будем честными. Во втором тайме был момент, когда я повернулся к трибунам и похлопал, хотя я тогда был очень зол. Но я хотел поговорить с Лампе. Я поздравил его с великолепной игрой. Помимо жестов и аплодисментов его сейвам, я попросил боливийских болельщиков почувствовать гордость за команду и вратаря, за его уровень игры.

Играть здесь в Ла-Пасе против качественной Боливии довольно непросто. Что касается стратегии на матч, я доволен, ведь мы владели мячом, а в последней трети поединка были сильно нацелены на атаку. У нас бывали матчи, когда мы были менее продуктивны, чем сегодня. Так что я доволен нашим выступлением, но разочарован результатом».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте