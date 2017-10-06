Акинфеев рассказал, что не вспоминает об ошибке на ЧМ-2014

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал, что не вспоминает матч чемпионата мира 2014 года против южнокорейцев, в котором соперник открыл счет из-за ошибки голкипера.

«Я прошлым не живу. Тема закрыта. Отвечать на этот вопрос глупо».

Также Акинфеев подчеркнул, что место в составе сборной не гарантировано никому.

«Я коллег никогда не комментирую, выбор - приоритет тренерского штаба. Сборная - не клуб, здесь всегда „надо“. Место в сборной никому не гарантировано, надо доказывать, и тогда всё будет на своих местах. А просто так говорить - глупо».

Завтра Россия проведет товарищеский матч с командой Южной Кореи.

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