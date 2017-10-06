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Акинфеев рассказал, что не вспоминает об ошибке на ЧМ-2014

сегодня, 13:28
РоссияРоссия-:-Южная КореяЮжная КореяЗавтра в 17:00 Не начался

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал, что не вспоминает матч чемпионата мира 2014 года против южнокорейцев, в котором соперник открыл счет из-за ошибки голкипера.

«Я прошлым не живу. Тема закрыта. Отвечать на этот вопрос глупо».

Также Акинфеев подчеркнул, что место в составе сборной не гарантировано никому.

«Я коллег никогда не комментирую, выбор - приоритет тренерского штаба. Сборная - не клуб, здесь всегда „надо“. Место в сборной никому не гарантировано, надо доказывать, и тогда всё будет на своих местах. А просто так говорить - глупо».

Завтра Россия проведет товарищеский матч с командой Южной Кореи.

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Все комментарии
Doping87
сегодня в 14:26
Игорю наплевать на ошибки, пора наплевать на Игоря.
Doping87
сегодня в 14:24
Пора Лунева ставить в ворота, тот за малейшую ошибку себя упрекает, очень самокритичный парень. Ответственный не то что Акинфеев.
Kwinto555
сегодня в 14:22
Игорёк видать что то новое задумал )))
steelhead
сегодня в 14:18
Ну, так понимаю, ждем очередную бабочку в играх с корейцами и иранцами))).
nik9373 ответил ЭJlvIS
сегодня в 14:18
ЭJlvIS:
Гадости и неудаи вспоминают неудачники. недоброжелатели и трусы. Все правильно, Игорь
Не гадости и неудачи,а печальный опыт,позёрство, самонадеянность и стараться этого избежать в будущем.

Гордыня его обуяла,слишком рано себя великим возомнил-отсюда и щелчки по носу.
Морозовский
сегодня в 14:18
А ошибку Филимонова вспоминаешь, Игорь?
лицей
сегодня в 14:15
А зачем Игорям в каждом интервью вспоминает свои косяки если он о них забыл......нелогично как то!?!
Шуnя771 ответил Мяучелло
сегодня в 14:13
Мяучелло:
не вспоминает? так мы напомним!) https://www.youtube.com/watch?v=HntcqvoK0C0
+++++++!!!!
Шуnя771
сегодня в 14:13
А мы с "Мяучелло" помним и трепетно бережем в архивах!

Такое не ЗАБЫВАЕТСЯ! На века!)))
waren61rus ответил Мяучелло
сегодня в 14:10
Мяучелло:
не вспоминает? так мы напомним!) https://www.youtube.com/watch?v=HntcqvoK0C0
Этот гол можно пересматривать вечно!))
spartach n1
сегодня в 14:03
Молодчага-так держать !
obana777 ответил Мяучелло
сегодня в 14:03
Мяучелло:
не вспоминает? так мы напомним!) https://www.youtube.com/watch?v=HntcqvoK0C0
Не забывается такое никогда!
ermak6448
сегодня в 14:02
Посмотрим что будет дальше....с Его стороны
Т34
сегодня в 13:58
Можно отыграть весь матч, сделать больше десятка головокружительных сейвов, а потом совершить одну нелепую ошибку, которая обойдется очень дорого сборной страны и эта ошибка перечеркнет все твои героические усилия. И нормальный человек будет помнить этот свой промах всю свою футбольную карьеру.
RDeanW
сегодня в 13:53
главное, что мы помним
КЭТиК
сегодня в 13:52
Ошибки были, есть и еще будут. Даже у Буффона.
zenitforfun
сегодня в 13:50
больше вызывает опасение то, что в сборной защита из цска
Т34
сегодня в 13:50
Акинфеев не вспоминает об ошибке на чемпионате мира 2014. Вспоминать все ошибки и памяти не хватит. Да и зачем старые вспоминать, если всегда новые на подходе.
Остапчук 67
сегодня в 13:47
Зацикливаться, конечно, не стоит, но вспоминать иногда нужно.
Bavaria_M ответил Owl Fake
сегодня в 13:46
Owl Fake:
Акинфеев - последний человек в сборной, который должен стыдиться своим выступлением на ЧМ или ЧЕ. Единственный, кто делал всё возможное.
ага все что мог сделал для вылетов)
ждем его успехов в этом деле в лч.
Bavaria_M
сегодня в 13:46
мм какая вкусная лапша. ток вилку бы а то как то неудобно снимать лапшу с ушей.
конечно не гарантировано.
будь эта другая сборная то таких футболеров как ты даже в заявке бы небыло.
как и многих других.
а так берут одних и тех же. как говорится тех с кем привыкли бухать и пилить бабло.
Owl Fake
сегодня в 13:39
Акинфеев - последний человек в сборной, который должен стыдиться своим выступлением на ЧМ или ЧЕ. Единственный, кто делал всё возможное.
artyomchic123
сегодня в 13:38
Правильно, чё старьё такое вспоминать - тут и посвежее косяки есть. Да и про место в сборной Игорёк явно лукавит - Лунёв то посильнее сейчас будет.
drug01
сегодня в 13:38
Надо всегда думать вперед не оборачиваясь назад!
Мяучелло
сегодня в 13:35
не вспоминает? так мы напомним!)

Живанильда
сегодня в 13:35
Прочитал этот текст голосом Игаря и понял,какой-же он все-таки брутальный.
ЭJlvIS
сегодня в 13:33
Гадости и неудаи вспоминают неудачники. недоброжелатели и трусы. Все правильно, Игорь
Mamaev
сегодня в 13:32
Ведь там было 2 ошибки - о какой именно он не вспоминает?
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