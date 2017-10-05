Алхимов: «На данный момент у „Спартака“ класс повыше, чем у „Урала“»

Спортивный директор «Урала» Евгений Алхимов в эфире программы «Третий тайм» поделился впечатлениями от гостевого матча 12-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:2).

«Мы играли на домашней арене „Спартака“, и там незабываемая аура, мощная поддержка фанатов. Кроме того, наша команда потеряла нескольких ведущих футболистов, выходили ребята, которые готовы не на сто процентов. „Урал“ проиграл середину поля, в атаке вёл себя не так агрессивно, но это не только наши проблемы, а ещё и заслуга „Спартака“.

Хозяева вышли, прекрасно понимая, что им отступать некуда. Они тоже были мотивированы, а мастерство и класс на данный момент у „Спартака“ повыше. Красно-белые показали высокий прессинг, и у нас не было пространства, быстрого выхода из обороны в атаку. Всё это привело к конечному результату.

Но мне приятно слышать, что „Урал“ не просто готов на равных играть с таким клубом, как „Спартак“, но и даже способен выиграть. Это большой плюс нашему клубу. Значит, мы правильно развиваемся, идём правильным путём. Любой проигрыш для нас — пример, и мы обязательно сделаем выводы».

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