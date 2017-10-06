Гендиректор «Рубина»: «Есть несколько причин падения посещаемости»

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов рассказал о причинах низкой посещаемости домашних матчей клуба.

«Есть несколько причин падения посещаемости: проигрышная серия из четырех матчей подряд, фактор погоды. Думаю, эти два фактора важны. Мы на этот матч (с „Амкаром“) создали больше анонсов и рекламы, но эти два фактора повлияли.

Я не удовлетворен, конечно, посещаемостью футбола. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что низкая посещаемость – это в целом общероссийская проблема. Конечно, мы хотим этот тренд переломить, но сделать это с минимальными затратами. Нам нужно к этому вопросу подойти разумно. Конечно, сервисы для болельщиков на стадионе должны постоянно совершенствоваться, к примеру, решен вопрос с парковкой. Мы уже анонсировали подогрев трибун – этот вопрос требует тщательной проработки. Сейчас идут проектные работы».

Средняя посещаемость домашних матчей «Рубина» в этом сезоне 9796 зрителей. Это практически тот же самый показатель что и в прошлой кампании, когда команду тренировал Хави Грасия.

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