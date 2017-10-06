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Гендиректор «Рубина»: «Есть несколько причин падения посещаемости»

сегодня, 08:52

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов рассказал о причинах низкой посещаемости домашних матчей клуба.

«Есть несколько причин падения посещаемости: проигрышная серия из четырех матчей подряд, фактор погоды. Думаю, эти два фактора важны. Мы на этот матч (с „Амкаром“) создали больше анонсов и рекламы, но эти два фактора повлияли.

Я не удовлетворен, конечно, посещаемостью футбола. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что низкая посещаемость – это в целом общероссийская проблема. Конечно, мы хотим этот тренд переломить, но сделать это с минимальными затратами. Нам нужно к этому вопросу подойти разумно. Конечно, сервисы для болельщиков на стадионе должны постоянно совершенствоваться, к примеру, решен вопрос с парковкой. Мы уже анонсировали подогрев трибун – этот вопрос требует тщательной проработки. Сейчас идут проектные работы».

Средняя посещаемость домашних матчей «Рубина» в этом сезоне 9796 зрителей. Это практически тот же самый показатель что и в прошлой кампании, когда команду тренировал Хави Грасия.

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Все комментарии
ДАША Д
сегодня в 09:39
На Амкар конечно зрителей не заманишь.
Т34 ответил Don trambon
сегодня в 09:35
Don trambon:
Ничё се сколько трафаретов в виде болельщиков казанский нарезал, нужно больше!) Как же ждали возвращения туркмена, думали и игра будет и посещаемость, но не игры, ни болел нет(хотя быть может это и есть все болелы(с трафаретами от казанского) рубина?))0
Кто бы ехидничал про болельщиков "Рубина", только не "армейские". У вас, что, у стадиона народ бегает и спрашивает: "Нет ли лишнего билетика?" Или Ганчарэнко игру поставил феерическую у цска?.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 09:34
    nikoladolgov
    сегодня в 09:14
    В Казани никогда не ходили на футбол, если только силком школьников и студентов не начинали загонять бесплатно ...
    СПОРТ СПОРТ
    сегодня в 09:10
    В Казани ни когда не было хорошей посещаемости!!! Закушавшиеся там люди, там и хоккей и волейбол и баскетбол и универсиады. Уходи Бердыев в сборную пока не поздно
    Василий 50
    сегодня в 09:10
    Сейчас важно налаживать игру, а посещаемость, это внутреннее дело клуба.
    Байкал-38
    сегодня в 09:08
    Я думаю на погоде надо заострить основное внимание, ведь результаты и игра команды не самое главное в футболе.
    Живанильда
    сегодня в 09:04
    В Казани Роналду был,Месси был,а извините смотреть на Игаря,и вообще на росгосужас особого желания,чтоб прям ждать с нетерпением каждого матча,нет.Плюс по интернету можно посмотреть практически любой матч из какой-угодно страны не выходя из дома,давайте не забывать,что у многих людей есть кредиты,кабальная ипотека и им просто не до футбола плюс погода.Так что я вполне понимаю жителей Казани и поддерживаю их в игноре этого так называемого гинеровско-милеровского чемпионата.
    Суеверный
    сегодня в 09:02
    Все перечисленное конечно значение имеет. Но, главная причина в прежнем стиле управления командой со стороны республиканских властей. Если бы Курбан Бекиевич без помех управлял командой все время - так я бы и чемпионству не удивился. Но жадным "властям" хотелось доказать что только они значимы для футбола в Казани. Вот и "приплыли". Бердыеву пришлось начинать все с нуля и в неблагоприятной финансовой обстановке. Удачи команде и тренеру.
    Don trambon
    сегодня в 08:59
    Ничё се сколько трафаретов в виде болельщиков казанский нарезал, нужно больше!)

    Как же ждали возвращения туркмена, думали и игра будет и посещаемость, но не игры, ни болел нет(хотя быть может это и есть все болелы(с трафаретами от казанского) рубина?))0
    Spartak_Rulit
    сегодня в 08:57
    ну инан бэтагэ и Бердыев пришел а результата нет? обидно за братьев.. Удачи найти вам хорошею игру)
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