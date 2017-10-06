Рауш: «Я - русак из Сибири»

Защитник «Кельна» и сборной России Константин Рауш рассказал о своей адаптации в национальной команде. В конце сентября ФИФА дала разрешение Раушу, имеющему немецкое гражданство, выступать за сборную России. Футболист может дебютировать в официальном матче 7 октября.

«Я ведь с шести лет живу в Германии, хотя родился в небольшом городке Кожевникове, в Томской области. В футбол, по большому счету, начал играть уже в Германии, в Целле, где поселился с родителями. С 12 лет уже играл в „Ганновере“, где прошел путь от юношеских команд до основного состава, в котором дебютировал в 2008 году. Потом играл в „Штутгарте“, „Дармштадте“, сейчас в „Кельне“. На моем счету уже более 200 игр в Бундеслиге, были удачные сезоны и не очень, так что опыта накопилось немало. Но я никогда не забывал, что родился в России. Мои партнеры по клубам всегда знали, что я - русак из Сибири. Как только становится чуть холоднее, сразу начинают подкалывать вопросами про Сибирь.

Как попал в сборную? Мне позвонил Станислав Черчесов и пригласил. Было очень приятно, я действительно давно ждал этого и обрадовался, что получил вызов, будучи в хорошей форме после отличной предсезонной подготовки в клубе. Думаю, на том сборе я выглядел неплохо, удачно сыграл в контрольной игре, так что все сложилось как нельзя лучше.

Поначалу, конечно, было немного непривычно - новые партнеры, из которых я знал только Романа Нойштедтера, нужно было говорить только по-русски, и так далее. Но через пару дней все было уже в порядке».

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