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Рауш: «Я мог стать легендой „Ганновера“»

сегодня, 12:04

Защитник «Кельна» и сборной России Константин Рауш считает, что мог бы стать легендой своего прежнего клуба «Ганновера», за который он выступал с 2004 по 2013 год. Всего на его счету 150 матчей за «Ганновер».

«Я действительно мог стать легендой „Ганновера“. Я об этом очень много думал, но просто так сложилась ситуация, поверьте. Если бы все пошло, как надо, я бы остался, но я не жалею».

Рауш готовится в составе сборной России к предстоящим встречам с командами Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).

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Все комментарии
Игорь Солнцев
сегодня в 13:00
Быть легендой Ганновера очень почетно, но только Рауш об этом лишь мечтал.
Александр Северный
сегодня в 12:49
Рауш, Ноштедтер, ас Реала Черышев и прочий отстой капитально присосались к сборной.
Сергеевич вернулся 1 ответил cska plus
сегодня в 12:47
cska plus:
Если бы не мутко с черчесрм я бы не знал кто такой рауш.
Если бы не Гинер, Европа не узнала бы акинфеева.
cska plus
сегодня в 12:42
Если бы не мутко с черчесрм я бы не знал кто такой рауш.
Василий 50
сегодня в 12:25
Мутко, ты зачем заставил Черчесова вызвать этого человека в сборную?
Jeck Denielse
сегодня в 12:18
Странное заявление......
Если ты за 10 сезонов не стал легендой....почему стал бы потом ???
ЭJlvIS
сегодня в 12:13
не будь ЧМ в России, стали б патриотическими чувства ?
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