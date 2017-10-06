Рауш: «Я мог стать легендой „Ганновера“»

Защитник «Кельна» и сборной России Константин Рауш считает, что мог бы стать легендой своего прежнего клуба «Ганновера», за который он выступал с 2004 по 2013 год. Всего на его счету 150 матчей за «Ганновер».

«Я действительно мог стать легендой „Ганновера“. Я об этом очень много думал, но просто так сложилась ситуация, поверьте. Если бы все пошло, как надо, я бы остался, но я не жалею».

Рауш готовится в составе сборной России к предстоящим встречам с командами Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).

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