Ловчев: «Время смотрин резервистов в сборной России закончилось»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от товарищеского матча между командами России и Южной Кореи.

«Хотелось бы проверить Лунева, но это можно сделать во втором матче с Ираном. А сейчас, с Кореей, надо давать результат. Черчесов уже посмотрел всех, время экспериментов прошло. Поэтому ему уже надо определяться с основным составом и наигрывать его. Чтобы эти люди знали, что они игроки основы, знали, какая будет тактика, привыкли к требованиям тренера. Но это я так рассуждаю, однако, у Черчесова свое видение.

В основе будут Кокорин, Миранчук, Головин – это все лидеры в своих командах. А это совершенно другое настроение у ребят, это уверенность в своих силах. И сейчас очень важно, чтобы они эту уверенность почувствовали в сборной. Это передастся и команде.

Резюмирую. Смотрины всех возможных резервов и сил завершились, теперь надо вырабатывать победную психологию в игроках в отдельности и в команде в целом».

Матч состоится 7 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

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