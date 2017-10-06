Анчелотти: «Мы бы могли тренировать с Монтеллой по очереди»

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился планами на будущее:

«Монтелла как-то говорил, что хотел бы быть моим ассистентом, а я бы с радостью поработал его помощником. Мы бы тренировали по очереди. Нужно лишь найти клуб, где согласятся на это.

Сейчас у меня отпуск, в котором я буду месяцев 10. Раньше возвращаться к работе не хочу, но я по-прежнему хочу тренировать каждый день, поэтому не думаю, что возглавлю сборную.

Игроки „Баварии“ настроили руководство клуба против меня? Я уважал каждого игрока, но мне приходилось делать выбор - выпускать в старте 11 футболистов, а еще 7 садить на скамейку.

Как игроки принимают мой выбор, зависит от воспитанности каждого и от того, как клуб поддерживает тренера».

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