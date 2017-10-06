Определились претенденты на звание лучшего тренера АПЛ по итогам сентября

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ по итогам сентября.

На приз лучшему тренеру претендуют Жозе Моуриньо («Манчестер Юнайтед»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Арсен Венгер ("Арсенал") и Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм").

3 специалиста из списка привели свои команды к 10 набранным очкам в первом месяце осени (по 3 победы и ничья), а вот «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы выиграл во всех четырех встречах.

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