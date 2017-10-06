Хайнкес подтвердил, что возглавит «Баварию»

Немецкий специалист Юпп Хайнкес подтвердил, что он возглавит «Баварию» до конца сезона-2017/18.
«Это не возвращение, это дружеская услуга. Я очень многим обязан „Баварии“ и только поэтому решился на это. Приступаю к работе с очень хорошими чувствами».
В 2013 году Хайнкес объявил о завершении тренерской карьеры, выиграв с «Баварией» Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии.
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опять Гвардиолу?
опять Гвардиолу?
Спасибо Анчи за то, что продолжил дело великого котолунского физрука.
Не являюсь поелонником Баварии, но такой клуб развалить, - тьфу ты....
Хайнкесс выручай
Спасибо Анчи за то, что продолжил дело великого котолунского физрука.
Не являюсь поелонником Баварии, но такой клуб развалить, - тьфу ты....
Хайнкесс выручай