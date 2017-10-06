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Хайнкес подтвердил, что возглавит «Баварию»

сегодня, 16:51

Немецкий специалист Юпп Хайнкес подтвердил, что он возглавит «Баварию» до конца сезона-2017/18.

«Это не возвращение, это дружеская услуга. Я очень многим обязан „Баварии“ и только поэтому решился на это. Приступаю к работе с очень хорошими чувствами».

В 2013 году Хайнкес объявил о завершении тренерской карьеры, выиграв с «Баварией» Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии.

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Все комментарии
Gigante Buono ответил murattime
сегодня в 17:33
murattime:
Ну посмотрим теперь на фанов баварки,,,, которые всех кто после него обзывали физруками,,,,, я сам лично считаю что ток год просто удачно сложился для сосисок для выйгрыша лч
"Бавария" должна была брать Лигу Чемпионов еще сезоном ранее, но просто каким-то чудом не смогла дожать лондонский автобус Ди Маттео. В следующем году чудеса закончились, и мюнхенцы заслуженно взяли титул. Все закономерно.
Ищущий и Понимающий
сегодня в 17:29
Ну чтож! Сердце у него львиное! В его то годы только об отдыхе думать и наслаждаться! А он ринулся спасать не чужой ему клуб! Рискнул конечно! Но за характер Браво!
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 17:27
Он опять надругается над барсой ?
BESTjuventus10
сегодня в 17:26
удачи старику. лч конечно уже не выиграет но за бундес побороться обязан.
Bayern Best
сегодня в 17:26
Ну,чтож друзья настальгия.Надеюсь теперь лед тронится
DorianGrey
сегодня в 17:22
После серии неудач с Юппом кого сделаете крайним?
опять Гвардиолу?
MALOVAR
сегодня в 17:17
Ура
Санчо Панса
сегодня в 17:16
С возвращением, старина Юпп! Именно по-дружески он и сделал в 2013 году с Баварией Мюнхен незабываемый трэбл) Удачи ему и огромных успехов!
Марк Аврелий
сегодня в 17:13
Вот теперь не будет никаких заговоров в раздевалке Баварии, никто не рискнет идти против авторитета Хайнкеса.
Großer Bayern München
сегодня в 17:12
Отличная новость!
DJ BLADER-BAYERN
сегодня в 17:12
какой же все таки Юпп великий!как тренер и человек с большим сердцем!сидел,отдыхал спокойно у камина.а тут пришел очередной раз спасать Улика и Баварию,будет теперь разгребать это болото,которое оставили каталонец и макаронник!!!не жду огромных результатов,т.к. проблем хватает,главное,чтобы Юпп показал вектор дальнейшего развится клубу...надеюсь распродадут всякий шлак летом,вроде Берната,Видаля(дуболом без мозга),Левандовски надо скидывать обязательно пока за него могут дать большие деньги и купить Тимо Вернера,Горецку,Брандта,Хектора..надеюсь при Юппе вернет форму Алаба ,а то деградировать стал просто,а был когда-то сильнейшим на своем фланге!
Воин666
сегодня в 17:10
Если получится, то будет великий Хайнкенс, если же не получится у него, то всё спишут на физрука Гвардиолу. Беспроигрышный вариант.
Ragnar_Lodbrok ответил murattime
сегодня в 17:09
murattime:
Ну посмотрим теперь на фанов баварки,,,, которые всех кто после него обзывали физруками,,,,, я сам лично считаю что ток год просто удачно сложился для сосисок для выйгрыша лч
    Марк Аврелий
    сегодня в 17:06
    Лично я считаю, что возвращение Хайнкеса это хорошо для Баварии. У Юппа огромный авторитет среди руководства и среди болельщиков. В Баварии еще осталась старая гвардия - игроки, которые ковали победы при этом тренере: Роббен, Рибери, Нойер, Боатенг, Алаба, есть еще Мартинес. В трудную минуту они придут на помощь Хайнкесу, так что в раздевалке все будет нормально. Юпп должен вернуть Баварии уверенность в себе, так что после Нового года команда заиграет в старый добрый немецкий футбол.
    murattime
    сегодня в 17:03
    Ну посмотрим теперь на фанов баварки,,,, которые всех кто после него обзывали физруками,,,,, я сам лично считаю что ток год просто удачно сложился для сосисок для выйгрыша лч
    Limp Bizkit
    сегодня в 17:01
    Спасибо Пепке за клуб, который оставил. Спасибо за грабеж века - продажу Крооса.
    Спасибо Анчи за то, что продолжил дело великого котолунского физрука.
    Не являюсь поелонником Баварии, но такой клуб развалить, - тьфу ты....
    Хайнкесс выручай
    КЭТиК
    сегодня в 16:59
    Логично, значит за это время найдут другого звездного тренера, который сейчас на контракте.
    дурман
    сегодня в 16:58
    А как красиво ушел....
    football is a great game
    сегодня в 16:58
    отлично , надеюсь вскоре увидеть прежнюю Баварию с множеством выстрелов с разных дистанций а не пойми что...
    GrafDrakula
    сегодня в 16:57
    Очень интересное решение, посмотрим что из этого выйдет
    Owl Fake
    сегодня в 16:55
    Правильно говорит. Заранее застраховал себя.
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