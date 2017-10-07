Чачич: «Хорватия потеряла 2 очка и отложила выход на чемпионат мира»

Наставник сборной Хорватии Анте Чачич высказался по поводу упущенной его командой победы в отборочном матче ЧМ-2018 с Финляндией (1:1):

«Я думаю, что мы сможем исправить ситуацию. Но пока мы не можем быть довольны. Это большое разочарование, потому что игроки потратили много сил, мы потеряли два важных очка и отложили наш выход на чемпионат мира. Наш план состоял в том, чтобы держать мяч и завершать атаки после быстрых пасов.

Исландия заслужила этот момент [лидерство в группе]».

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