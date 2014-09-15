«Зенит» отправился в Лиссабон

«Труа» — «Ланс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Труа»

«Лорьян» — «Ренн» : прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лорьян