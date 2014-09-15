Сегодня утром «Зенит» отправился в Лиссабон на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Бенфикой».
В Португалию тренерский штаб питерцев взял 20 игроков: вратари Юрий Лодыгин, Вячеслав Малафеев, Максим Рудаков (присоединится к команде в Португалии); защитники Игорь Смольников, Александр Анюков, Эсекьель Гарай, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Доменико Кришито; полузащитники Хави Гарсия, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Александр Рязанцев, Олег Шатов, Данни, Иван Соловьев, Андрей Аршавин; нападающие Саломон Рондон, Александр Кержаков, Халк.