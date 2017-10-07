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Аллегри: «Буффон на протяжении 20 лет является лучшим голкипером в мире»

сегодня, 14:51

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри похвалил голкипера «бьянконери» Джанлуиджи Буффона:

«Буффон - это особенный талант, он на протяжении 20 лет является лучшим в мире. Достичь 39-летнего возраста и быть признанным лучшим голкипером розыгрыша Лиги чемпионов - это уникальное достижение.

Я считаю, что секрет его успеха заключается в том, что он по-прежнему воспринимает все как ребенок».

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Все комментарии
Giallorossi Lupi ответил Kumertau
сегодня в 16:02
Kumertau:
смех да и только, когда читаешь комменты. Кто сильнее его сейчас?! Кто был сильнее его 10 лет назад?! Никто! Джиджи есть и будет сильнейший кипер современного футбола! Косяки есть у всех, абсолютно у всех...
Сильней его сейчас Облак Нойер Давид де Хеа Куртуа Навас.
cevin cigan
сегодня в 16:00
Сейчас даже Нойера к лику "святых"не припишешь.Тогда что скажем об ДДХ и Облаке?Дань уважения Джи,всегда отдадим,но так категорично,что двадцать лет лучший,звучит как приговор.Как болельщик Реала,я никогда Каса не ставил лучшим(хотя этот парень и Европу и Мир "дёргал")
ballak144
сегодня в 16:00
    ballak144 ответил амурец
    сегодня в 16:00
    амурец:
    ну понятно хвалит свою дыру
    по теме есть что? а то мой предыдущий коммент удалили именно тебе, стучишь?
    Kumertau
    сегодня в 15:56
    смех да и только, когда читаешь комменты. Кто сильнее его сейчас?! Кто был сильнее его 10 лет назад?! Никто! Джиджи есть и будет сильнейший кипер современного футбола! Косяки есть у всех, абсолютно у всех...
    амурец
    сегодня в 15:35
    ну понятно хвалит свою дыру
    Mоnоlo
    сегодня в 15:27
    Аллегри несет бред.
    ману дель мораль
    сегодня в 15:05
    Да не) Каждый год в течении 20 лет лучшим быть невозможно)
    Но если в среднем за 20 лет, то конечно да. Безуслувно он лучший.... Кас тоже, но........... Буффонище есть Буффонище)
    ошалевший
    сегодня в 15:02
    давно не лучший,затянул с уходом,уйдёт в итоге косячником
    Великий Государь
    сегодня в 14:56
    Стареет Джиджи и всё чаще косячит. Но в принципе так и есть. Думаю это его последний сезон как футболиста.
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