Аллегри: «Буффон на протяжении 20 лет является лучшим голкипером в мире»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри похвалил голкипера «бьянконери» Джанлуиджи Буффона:

«Буффон - это особенный талант, он на протяжении 20 лет является лучшим в мире. Достичь 39-летнего возраста и быть признанным лучшим голкипером розыгрыша Лиги чемпионов - это уникальное достижение.

Я считаю, что секрет его успеха заключается в том, что он по-прежнему воспринимает все как ребенок».

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