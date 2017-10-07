Тебас: «Раньше не мог представить Ла Лигу без „Барсы“ и „Эспаньола“, но сейчас могу»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас вновь грозится исключить каталонские клубы из чемпионата Испании, если данный регион получит независимость:
«Ла Лига без „Барсы“ и „Эспаньола“? Несколько месяцев назад я не мог себе такого представить, но сейчас, к сожалению, могу.
Мы потеряем в качестве как лига, но без проблем оправимся от этого.
Свист в адрес Пике? Меня больше волнует свист в адрес гимна Испании.
Могут ли „Барса“ и „Эспаньол“ покинуть Ла Лигу уже в этом сезоне? Не знаю. Это как игра в шахматы. Посмотрим, что из этого выйдет.
Надо дождаться и выяснить позицию Каталонской Федерации. Если они выйдут из состава Испании, то и в испанских соревнованиях не будут принимать участия».
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Пьяное интервью
Пьяное интервью
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Тебас, безусловно, человек поганый, но о гимне Испании хорошо сказал.
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Тебас, безусловно, человек поганый, но о гимне Испании хорошо сказал.
Без нее не так интересней будет чемп исп!
Без нее не так интересней будет чемп исп!
Барса - Эспаньол
по 20 раз между собой погоняют
Барса - Эспаньол
по 20 раз между собой погоняют