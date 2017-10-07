Тебас: «Раньше не мог представить Ла Лигу без „Барсы“ и „Эспаньола“, но сейчас могу»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто из этих игроков первым уедет в клуб из европейского топ-чемпионата?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. ФНЛ
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Италия. Серия B
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Отбор ЧМ. КОНКАКАФ
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
16:00 сегодня ЮАР -:- Буркина-Фасо
16:00 сегодня Уганда -:- Гана
19:00 сегодня Нигерия -:- Замбия
19:00 сегодня Камерун -:- Алжир
20:00 сегодня Гвинея -:- Тунис
20:00 сегодня Ливия -:- ДР Конго
20:30 сегодня Кабо-Верде -:- Сенегал
22:00 сегодня Марокко -:- Габон
Отбор ЧМ-2018. Европа, 9 тур
19:00 сегодня Швеция -:- Люксембург
19:00 сегодня Фареры -:- Латвия
19:00 сегодня Босния и Герцеговина -:- Бельгия
19:00 сегодня Гибралтар -:- Эстония
21:45 сегодня Швейцария -:- Венгрия
21:45 сегодня Кипр -:- Греция
21:45 сегодня Беларусь -:- Нидерланды
21:45 сегодня Болгария -:- Франция
21:45 сегодня Андорра -:- Португалия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
02:35 Матч завершен США 4:0 Панама
04:30 Матч завершен Мексика 3:1 Тринидад и Тобаго
Россия. ФНЛ 2017/2018, 17 тур
16:00 сегодня Спартак-2 -:- Шинник
  • Главные новости
  • Все новости
12:45
Хохлов возглавил «Динамо»30
12:03
Широков назначен на пост спортивного директора «Динамо»30
11:20
Источник: «Калитвинцев отправлен в отставку, „Динамо“ возглавит Хохлов»47
10:51
Кержаков: «„Зенит“ - базовый клуб сборной России по делу»117
09:15
«Арсенал» и «Эвертон» поспорят с «Ливерпулем» за Промеса30
14:49
Булыкин: «В российской сборной наконец-то появилась конкуренция»0
14:38
Газзаев: «Итальянские депутаты поддержали инициативу матча с Госдумой»3
14:24
Бышовец: «Отставка Калитвинцева была неизбежна»1
14:14
Мбаппе: «Мы можем хорошо сыграться с Гризманом»2
14:10
Далич сменил Чачича на посту главного тренера сборной Хорватии3
14:02
Неймар обратился в УЕФА с просьбой исключить «Барселону» из Лиги чемпионов29
13:55
«Челси» может обменять Виллиана на Мюллера5
13:39
В ПСЖ хотят видеть Жардима новым тренером клуба1
13:37
Кононов: «Чемпионат стал сложнее»3
13:27
Полиция провела рейд в штаб-квартире «Беневенто»0
13:24
Алькантара: «Иньеста заслуживает того, чтобы в его честь установили статую на „Камп Ноу“»0
13:13
Иско о свисте в адрес Пике: «Сложно, когда смешивают политику и футбол»7
13:05
Пильгуй: «Калитвинцев смог вывести „Динамо“ из трясины»9
12:59
СМИ: «Чачич будет отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Хорватии»4
12:42
Гвидолин: «„Наполи“ отберёт у „Ювентуса“ Скудетто»6
12:28
МЮ намерен переманить из «Валенсии» сына Фила Невилла3
12:12
Р. де Бур: «Я бы дал сборной Нидерландов 5% на то, что они выйдут на чемпионат мира»6
12:00
«Интер» зимой может арендовать Рамиреса или Алекса Тейшейру0
11:46
Бышовец: «У России большой шанс на победу в сегодняшнем матче»8
11:46
Р. Мартинес мечтает о победе со сборной Бельгии на чемпионате мира2

Тебас: «Раньше не мог представить Ла Лигу без „Барсы“ и „Эспаньола“, но сейчас могу»

сегодня, 13:52

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас вновь грозится исключить каталонские клубы из чемпионата Испании, если данный регион получит независимость:

«Ла Лига без „Барсы“ и „Эспаньола“? Несколько месяцев назад я не мог себе такого представить, но сейчас, к сожалению, могу.

Мы потеряем в качестве как лига, но без проблем оправимся от этого.

Свист в адрес Пике? Меня больше волнует свист в адрес гимна Испании.

Могут ли „Барса“ и „Эспаньол“ покинуть Ла Лигу уже в этом сезоне? Не знаю. Это как игра в шахматы. Посмотрим, что из этого выйдет.

Надо дождаться и выяснить позицию Каталонской Федерации. Если они выйдут из состава Испании, то и в испанских соревнованиях не будут принимать участия».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
жменя семечек ответил Страх
сегодня в 14:46
Страх:
Ну и отлично . Там где евреи, там процветание!
только процветаю там одни евреи, остальные лапу сосут
Страх ответил жменя семечек
сегодня в 14:44
жменя семечек:
в каталонии евреев больше чем в израиле! барселона это логово евреев в испании
Ну и отлично . Там где евреи, там процветание!
жменя семечек ответил Dominators
сегодня в 14:43
Dominators:
Привет . А скоро Месси в Китай сквозанет . Будут тогда апсни и киенджин с детства за условный Цзянсу . И лысый сбежит туда же из мешка .
поглощение каталонии китаем , неизбежно)))
Dominators ответил жменя семечек
сегодня в 14:41
жменя семечек:
в каталонии евреев больше чем в израиле! барселона это логово евреев в испании
Привет . А скоро Месси в Китай сквозанет . Будут тогда апсни и киенджин с детства за условный Цзянсу . И лысый сбежит туда же из мешка .
Просто Мясо ответил жменя семечек
сегодня в 14:39
жменя семечек:
в каталонии евреев больше чем в израиле! барселона это логово евреев в испании
Больше чем семечек в Краснодаре ?
MaX10
сегодня в 14:39
Какие шахматы?
Пьяное интервью
MRHM-1988 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:35
ALBA BARCELONA 21:
Если Евреи поддержать независимость Каталонии,тогда никто ничего не сделает.Курдистан поддержал Израиль и все замолчали и они уже почти независимы
Израиль ничем Курдистану не поможет . Израиль не весь мир . Тем более там Турция .
жменя семечек ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:32
ALBA BARCELONA 21:
Если Евреи поддержать независимость Каталонии,тогда никто ничего не сделает.Курдистан поддержал Израиль и все замолчали и они уже почти независимы
в каталонии евреев больше чем в израиле! барселона это логово евреев в испании
Остапчук 67
сегодня в 14:30
Свист в адрес Пике? Меня больше волнует свист в адрес гимна Испании.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тебас, безусловно, человек поганый, но о гимне Испании хорошо сказал.
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:28
Если Евреи поддержать независимость Каталонии,тогда никто ничего не сделает.Курдистан поддержал Израиль и все замолчали и они уже почти независимы
Великий Государь ответил Forever Atletico de Madrid
сегодня в 14:28
Forever Atletico de Madrid:
Лично я не хотел бы чтоб барсу исключили из ла лиги! Без нее не так интересней будет чемп исп!
Да всё нормально будет.
Forever Atletico de Madrid ответил Великий Государь
сегодня в 14:27
Великий Государь:
По той же причине, что и он о Депортиво)
Лично я не хотел бы чтоб барсу исключили из ла лиги!
Без нее не так интересней будет чемп исп!
Особенный 2
сегодня в 14:23
да пусть создают свой каталонский чемп
Барса - Эспаньол
по 20 раз между собой погоняют
Великий Государь ответил Forever Atletico de Madrid
сегодня в 14:22
Forever Atletico de Madrid:
О Барселоне чего я?
По той же причине, что и он о Депортиво)
удав
сегодня в 14:22
да не будет никакого отделения
Forever Atletico de Madrid ответил Великий Государь
сегодня в 14:21
Великий Государь:
А ты о Барселоне.
О Барселоне чего я?
Рауль и Зидан
сегодня в 14:19
Каталонии никто не даст независимость , и мистер Тебас это прекрасно знает , так что такие высказывания ни к чему
Milanisty ответил Cektor
сегодня в 14:14
Cektor:
ну хоть теперь, когда Барсы не будет в Лалиги , реал сможет стать чемпионом ))
ты откуда прилетел к нам, инопланетянин?:) Реал два года подряд чемпион:)
Великий Государь ответил Forever Atletico de Madrid
сегодня в 14:11
Forever Atletico de Madrid:
Забудь уже о Депортиво!
А ты о Барселоне.
Великий Государь
сегодня в 14:11
Разговоры ни о чём. По закону физики, если Барса развалится, то вкладываемые в этот проект деньги всплывут в другом месте. В своё время Реал выхватывал и от Депора и от Валенсии. Сейчас есть и Атлетико. А в ЛЧ с трудом выдерживал конкуренцию у английских, итальянских клубов и Баварии. Но тогда был футбол, а теперь шоу, грязь и деньги.
Forever Atletico de Madrid ответил Donetsk_the_BEST
сегодня в 14:06
Donetsk_the_BEST:
Свято место пусто не бывает, место Барсы как топ клуба Испании займет кто то другой, как в 2000х например, Депортиво и Валенсия были главными соперниками Реала и удачно выступали в ЛЧ. А вот Барса в случае независимости Каталонии может стухнуть и вернутся на свой прежний уровень, который был до прихода Райкарда. Так что если и отделится Каталония, то однозначно исключать. Но Каталонии никто не даст отделится.
Легче стало от дизлайка?
Y.N.W.A.
сегодня в 14:05
Германия справляется и очень даже неплохо без второго гранда. Реал - Бавария, Атетико - Борусся , ну и остальные соответсвенно, причем у испанцев команды посильнее немецких будут в среднем. Так что - уход Барсы в первую очередь для нее самой будет катастрофой, а Ла лига поначалу потеряв немало денег, стабилизируется и будет существовать дальше.
FILL3286
сегодня в 14:04
    Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 14:04
    Тебас ты хорошо все взвесил?
    Forever Atletico de Madrid ответил Donetsk_the_BEST
    сегодня в 14:02
    Donetsk_the_BEST:
    Свято место пусто не бывает, место Барсы как топ клуба Испании займет кто то другой, как в 2000х например, Депортиво и Валенсия были главными соперниками Реала и удачно выступали в ЛЧ. А вот Барса в случае независимости Каталонии может стухнуть и вернутся на свой прежний уровень, который был до прихода Райкарда. Так что если и отделится Каталония, то однозначно исключать. Но Каталонии никто не даст отделится.
    Забудь уже о Депортиво!
    Cektor
    сегодня в 14:01
    ну хоть теперь, когда Барсы не будет в Лалиги , реал сможет стать чемпионом ))
    Donetsk_the_BEST
    сегодня в 13:56
    Свято место пусто не бывает, место Барсы как топ клуба Испании займет кто то другой, как в 2000х например, Депортиво и Валенсия были главными соперниками Реала и удачно выступали в ЛЧ. А вот Барса в случае независимости Каталонии может стухнуть и вернутся на свой прежний уровень, который был до прихода Райкарда. Так что если и отделится Каталония, то однозначно исключать. Но Каталонии никто не даст отделится.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100