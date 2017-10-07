Алькантара: «Иньеста заслуживает того, чтобы в его честь установили статую на „Камп Ноу“»

Полузащитник сборной Испании Тиаго Алькантара рад выходу «Красной Фурии» на чемпионат мира, а также прокомментировал решение «Барселоны» заключить с полузащитником Андресом Иньестой пожизненный контракт:

«Я очень рад нашему выходу на чемпионат мира, ведь один Мундиаль я пропустил из-за травмы, но нас ожидает еще много работы.

Новый контракт Иньесты? Очень красивый жест. Андрес заслуживает того, чтобы в его честь установили статую на „Камп Ноу“, он часть наследия клуба. „Барса“ поступила правильно, продлив с ним контракт, ведь он должен остаться в клубе».

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