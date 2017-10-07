Иско о свисте в адрес Пике: «Сложно, когда смешивают политику и футбол»

Полузащитник сборной Испании Иско прокомментировал свист болельщиков «Красной Фурии» в адрес его партнера по национальной команде Жерара Пике:

«Мы знаем, что на поле Пике очень важен для сборной Испании. Он уже 15 лет выступает за национальную команду и остается ей верен.

Люди могут освистывать его и думать о нем что угодно, он спокойно воспринимает это.

Сложно, когда смешивают политику и футбол. То, через что сейчас проходит Испания, - это позор».

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