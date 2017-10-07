Кейн и Алли — на радаре у «Реала»

«Реал» раздосадован неудавшейся попыткой подписать Килиана Мбаппе — юный форвард предпочел перейти в «Пари Сен-Жермен». «Королевский клуб» не отказывается от усиления атакующей линии и зимой постарается приобрести у «Тоттенхэма» двух футболистов — Харри Кейна и Деле Алли.

Об интересе «сливочных» к молодым, но уже заявившим о себе игрокам, рассказывает испанская пресса.

«Шпоры», тем не менее, намерены вскоре продлить сотрудничество с Алли. За Кейна, по слухам, «Реал» готов предложить 177 млн фунтов.

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