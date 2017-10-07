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Кейн и Алли — на радаре у «Реала»

сегодня, 18:32

«Реал» раздосадован неудавшейся попыткой подписать Килиана Мбаппе — юный форвард предпочел перейти в «Пари Сен-Жермен». «Королевский клуб» не отказывается от усиления атакующей линии и зимой постарается приобрести у «Тоттенхэма» двух футболистов — Харри Кейна и Деле Алли.

Об интересе «сливочных» к молодым, но уже заявившим о себе игрокам, рассказывает испанская пресса.

«Шпоры», тем не менее, намерены вскоре продлить сотрудничество с Алли. За Кейна, по слухам, «Реал» готов предложить 177 млн фунтов.

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Все комментарии
Y.N.W.A. ответил sparxx2
сегодня в 19:20
sparxx2:
Лан... уговорил))) Для вас 475.
475 один из множества вариантов комбинаций цифр. Если Реал захочет Кейна, а Гарик захочет в столицу Испании сойдутся и на 100.
starche ответил d_fincher
сегодня в 19:13
d_fincher:
У Зизу губа не дура.
Бабло есть, ума не надо.
starche
сегодня в 19:12
Обжорство вредно для здоровья.
Ерден ответил DXTK
сегодня в 19:11
DXTK:
Кейн и Алли не продаются. PS а зимой могут взять Кокорина.
    DXTK
    сегодня в 19:08
    Кейн и Алли не продаются.

    PS а зимой могут взять Кокорина.
    Mоnоlo
    сегодня в 19:07
    Против не против. Кто ему виноват? У него действующий пятилетний контракт. В ближайшие 2 года думаю точно останется, а что дальше будет посмотрим.
    cevin cigan ответил Mоnоlo
    сегодня в 19:05
    Mоnоlo:
    У Кейна в контракте нет отступных.
    Ну..он и сам не против Реала! (сейчас только барсуков отправляют по адресу!)
    Санчо Панса
    сегодня в 19:03
    Сразу двух футболистов из одного клуба? Дани Леви будет крайне недоволен таким положением вещей! Что -то мне подсказывает, что даже огромные деньги, предложенные королевским клубом, сильно не изменят ситуацию.
    Mоnоlo ответил cevin cigan
    сегодня в 19:03
    cevin cigan:
    200? Аты не исключаешь такой вариант,что Кейн выкупит сам свой контракт,ибо захочет перейти в величайший клуб Мира?(ну может как Нэй-петушок,хоть часть выкупит)
    У Кейна в контракте нет отступных.
    cevin cigan ответил Mоnоlo
    сегодня в 19:02
    Mоnоlo:
    Все адекватно. По Кейну Леви сказал что начнет вести переговоры от 200 млн фунтов. Так что выйдет где то 300 + Алли тоже 200 ибо играет он шикарно и не хуже Кейна. Итого:500+-.
    200? Аты не исключаешь такой вариант,что Кейн выкупит сам свой контракт,ибо захочет перейти в величайший клуб Мира?(ну может как Нэй-петушок,хоть часть выкупит)
    d_fincher
    сегодня в 19:00
    У Зизу губа не дура.
    sparxx2 ответил Y.N.W.A.
    сегодня в 18:58
    Y.N.W.A.:
    А если 475?
    Лан... уговорил))) Для вас 475.
    Y.N.W.A.
    сегодня в 18:56
    Ну ты же не глупый человек и должна не хуже меня знать, что Леви прошаренный деляга, который знает весь этот мир выгодных сделок. Вряд ли он упустит ивозможность продать того же Кейна за 100 лямов, нежели не продать за 200. К тому же есть такая составляющая как желание игрока. Если Кейн захочет в Мадрид, Леви опять-таки придется идти на уступки.
    alexov222
    сегодня в 18:51
    ну да,прямо таки зимой...ха-ха-ха. летом ничего не исключено,так что готовьте мешки с баблом,покупатели титулов всех мастей
    Mоnоlo ответил Y.N.W.A.
    сегодня в 18:48
    Y.N.W.A.:
    А если 475?
    Все адекватно. По Кейну Леви сказал что начнет вести переговоры от 200 млн фунтов. Так что выйдет где то 300 + Алли тоже 200 ибо играет он шикарно и не хуже Кейна. Итого:500+-.
    Остапчук 67
    сегодня в 18:48
    "Тоттенхэм" может стать поставщиком двора Его Императорского Величества "Реала".
    Y.N.W.A. ответил Mоnоlo
    сегодня в 18:46
    Mоnоlo:
    500 млн. фунтов и пусть забирают.
    А если 475?
    Mоnоlo
    сегодня в 18:45
    500 млн. фунтов и пусть забирают.
    cevin cigan ответил Рауль и Зидан
    сегодня в 18:43
    Рауль и Зидан:
    А Алли вообще не вижу смысла покупать , полузащитников итак перебор
    Представь,кого только и кто не пытается влезть в Реал? Вот так на слухах и делают имидж.
    Ищущий и Понимающий
    сегодня в 18:43
    У Реала многие на прицели! Если у ТТХ в сезоне стоят большие задачи в АПЛ и в ЛЧ то потеря лидеров серьёзно их ослабят!
    рус фан
    сегодня в 18:43
    За Кейна можно побороться, но не за такие деньги, а по Алли еще рано рассуждать средняя линия Реала с учетом Иско, Ковачич, Асенсио, не считая основы укомплектована года на три вперед.
    Mоnоlo ответил Рауль и Зидан
    сегодня в 18:42
    Рауль и Зидан:
    За такие бабки , Кейн нафиг не нужен , уж лучше Бензема терпеть
    За 177 млн фунтов ТТХ даже переговоры вести не будет.
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 18:42
    Кейн и Алли одни из многих на этом радаре.
    Forever Atletico de Madrid ответил Рауль и Зидан
    сегодня в 18:39
    Рауль и Зидан:
    За такие бабки , Кейн нафиг не нужен , уж лучше Бензема терпеть
    Тебе платить?
    Y.N.W.A.
    сегодня в 18:37
    То, что упустили Мбаппе- жаль. На голову круче того же Кейна. Алли не уровень. Пусть курятник тащит.
    Рауль и Зидан
    сегодня в 18:37
    А Алли вообще не вижу смысла покупать , полузащитников итак перебор
    Рауль и Зидан
    сегодня в 18:36
    За такие бабки , Кейн нафиг не нужен , уж лучше Бензема терпеть
    Жажда скорости
    сегодня в 18:33
    Продать Бэйла,купить Кейна,перейти на 4-4-2..
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