«Енисей» разгромил «Химки»

В поединке 17-го тура ФНЛ «Енисей» разобрался с «Химками».
Красноярск, стадион «Центральный»
«Енисей» – «Химки» – 4:1 (1:1)
Голы: Кутьин 43, Козлов 52, Чичерин 56, Рожков 79 - Тюнин 45+1
«Енисей»: Филиппов, Рожков (Комков 81), Чичерин, Васильев, Фатуллаев, Иванов, Семакин, Сердеров (Харитонов 73), Козлов (Камеш 82), Кутьин (Исаев 65).
Главный тренер: Дмитрий Аленичев.
«Химки»: Исупов, Малания, Заика, Лапин (Кузьмичев 67), Лисинков, Шумских, Тюнин, Яковлев (Пичугин 84), Батов, Мостовой (Петрусев 56), Радченко (Титов 76).
Главный тренер: Александр Ирхин.
Предупреждения: Яковлев 19, Чичерин 59, Камеш 60, Лисинков 67, Радченко 73, Кузьмичев 74
Судья: Василий Казарцев.
В прошлом туре «Енисей» сыграл вничью с «Томью», а «Химки» обыграли «Балтику».
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