Газзаев: «Итальянские депутаты поддержали инициативу матча с Госдумой»

Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев заявил, что депутаты итальянского парламента поддержали инициативу на проведение футбольного матча с депутатами Госдумы.

"У нас хорошая команда депутатов, мы пригласили итальянских коллег провести футбольный матч, что пойдет только на благо укрепления двустороннего взаимодействия наших парламентов. В скором времени в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Италии будет направлено соответствующее официальное приглашение.



«Уже не раз проводились товарищеские матчи между командами ветеранов футбольных сборных РФ и Италии. А сегодня, в день рождения нашего президента Владимира Путина в Грозном на „Ахмат- Арене“ состоится товарищеский матч звезд российского и итальянского футбола».



Недавно Валерий Газзаев критично высказывался о выступлениях российских клубов.

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