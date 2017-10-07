Газзаев: «Итальянские депутаты поддержали инициативу матча с Госдумой»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто из этих игроков первым уедет в клуб из европейского топ-чемпионата?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. ФНЛ
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Италия. Серия B
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Отбор ЧМ. КОНКАКАФ
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
16:00 сегодня ЮАР -:- Буркина-Фасо
16:00 сегодня Уганда -:- Гана
19:00 сегодня Нигерия -:- Замбия
19:00 сегодня Камерун -:- Алжир
20:00 сегодня Гвинея -:- Тунис
20:00 сегодня Ливия -:- ДР Конго
20:30 сегодня Кабо-Верде -:- Сенегал
22:00 сегодня Марокко -:- Габон
Отбор ЧМ-2018. Европа, 9 тур
19:00 сегодня Швеция -:- Люксембург
19:00 сегодня Фареры -:- Латвия
19:00 сегодня Босния и Герцеговина -:- Бельгия
19:00 сегодня Гибралтар -:- Эстония
21:45 сегодня Швейцария -:- Венгрия
21:45 сегодня Кипр -:- Греция
21:45 сегодня Беларусь -:- Нидерланды
21:45 сегодня Болгария -:- Франция
21:45 сегодня Андорра -:- Португалия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
02:35 Матч завершен США 4:0 Панама
04:30 Матч завершен Мексика 3:1 Тринидад и Тобаго
Россия. ФНЛ 2017/2018, 17 тур
16:00 сегодня Спартак-2 -:- Шинник
  • Главные новости
  • Все новости
13:52
Тебас: «Раньше не мог представить Ла Лигу без „Барсы“ и „Эспаньола“, но сейчас могу»27
12:45
Хохлов возглавил «Динамо»31
12:03
Широков назначен на пост спортивного директора «Динамо»30
11:20
Источник: «Калитвинцев отправлен в отставку, „Динамо“ возглавит Хохлов»47
10:51
Кержаков: «„Зенит“ - базовый клуб сборной России по делу»117
14:49
Булыкин: «В российской сборной наконец-то появилась конкуренция»0
14:24
Бышовец: «Отставка Калитвинцева была неизбежна»1
14:14
Мбаппе: «Мы можем хорошо сыграться с Гризманом»2
14:10
Далич сменил Чачича на посту главного тренера сборной Хорватии3
14:02
Неймар обратился в УЕФА с просьбой исключить «Барселону» из Лиги чемпионов29
13:55
«Челси» может обменять Виллиана на Мюллера5
13:39
В ПСЖ хотят видеть Жардима новым тренером клуба1
13:37
Кононов: «Чемпионат стал сложнее»3
13:27
Полиция провела рейд в штаб-квартире «Беневенто»0
13:24
Алькантара: «Иньеста заслуживает того, чтобы в его честь установили статую на „Камп Ноу“»0
13:13
Иско о свисте в адрес Пике: «Сложно, когда смешивают политику и футбол»7
13:05
Пильгуй: «Калитвинцев смог вывести „Динамо“ из трясины»9
12:59
СМИ: «Чачич будет отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Хорватии»4
12:42
Гвидолин: «„Наполи“ отберёт у „Ювентуса“ Скудетто»7
12:28
МЮ намерен переманить из «Валенсии» сына Фила Невилла3
12:12
Р. де Бур: «Я бы дал сборной Нидерландов 5% на то, что они выйдут на чемпионат мира»6
12:00
«Интер» зимой может арендовать Рамиреса или Алекса Тейшейру0
11:46
Бышовец: «У России большой шанс на победу в сегодняшнем матче»8
11:46
Р. Мартинес мечтает о победе со сборной Бельгии на чемпионате мира2
11:35
Маротта: «Дибала бесценен»7

Газзаев: «Итальянские депутаты поддержали инициативу матча с Госдумой»

сегодня, 14:38

Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев заявил, что депутаты итальянского парламента поддержали инициативу на проведение футбольного матча с депутатами Госдумы. 

"У нас хорошая команда депутатов, мы пригласили итальянских коллег провести футбольный матч, что пойдет только на благо укрепления двустороннего взаимодействия наших парламентов. В скором времени в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Италии будет направлено соответствующее официальное приглашение.

«Уже не раз проводились товарищеские матчи между командами ветеранов футбольных сборных РФ и Италии. А сегодня, в день рождения нашего президента Владимира Путина в Грозном на „Ахмат- Арене“ состоится товарищеский матч звезд российского и итальянского футбола».

Недавно Валерий Газзаев критично высказывался о выступлениях российских клубов. 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
4ever Ars
сегодня в 14:44
Ну конечно, депутатам заняться больше нечем - все у них хорошо.
soccer2014
сегодня в 14:42
Не позорьтесь, пузатые депутаты
Великий Государь
сегодня в 14:40
Даже не буду смотреть матч смешариков и телепузиков.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100