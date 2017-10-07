Швеция отправила восемь мячей в ворота Люксембурга

Сборная Швеции одержала уверенную победу над командой Люксембурга (8:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2018.
Стокгольм, стадион «Френдс-Арена»
Швеция - Люксембург 8:0 (3:0)
Голы: Гранквист 10 (пен), Берг 18, Берг 37, Берг 54, Лустиг 60, Гранквист 67 (пен), Берг 71, Тойвонен 76.
Швеция: Ольсен, Люстиг (Крафт 62), Линделеф, Аугустинссон, Гранквист (Хеландер 81), Юханссон, Ларссон, Классон, Форсберг, Тойвонен, Берг (Телин 74).
Главный тренер: Янне Андерссон.
Люксембург: Жубер, Филиппс, Муч, Мальже, Мартинш Перейра (Скендерович 72), Яниш, Тилль (Родригес 46), Хольтер, Тилль (Турпель 46), Жоаким, Да Мота.
Главный тренер: Люк Хольтц.
Предупреждение: Да Мота 59.
Судья: Хюсейин Гечек.
В другом матче Эстония разгромила Гибралтар.
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